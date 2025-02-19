NET告謝國樑涉嫌強盜罪 質疑為何1年才結案 檢：無拖延
基隆地檢署今天偵結基隆市長謝國樑被告涉嫌強盜罪等案，提告的NET質疑為何耗費1年才能做出決定？檢方回應，除需時間調查事證，為求慎重，參考民事訴訟結果，避免認定歧異，絕無故意拖延情事。
基隆市政府辦理東岸商場重新招商，去年2月1日強制辦理點移交作業，原營運業者NET控告市長謝國樑等12人涉嫌強盜等罪，基隆地檢署今以事證不足，處分不起訴。NET委任律師陳義文說，無法理解為何短短1個晚上的違法強盜行為，基隆地檢署必須耗費一整年的時間，才能夠做出決定。
基隆地檢署發言人、主任檢察官陳照世表示，東岸商場增建物相關案件社會矚目，檢察官在認定時，需要時間調閱相關契約文書，並綜合證人證詞，再依相關證據審慎認定。
陳照世說，東岸商場增建物產權爭議，檢方偵辦期間，相關民事訴訟也在基隆地方法院審理中，為避免認定上的歧異，並求慎重，檢察官認為應參考民事訴訟結果再綜合判斷，絕無故意拖延此案情事。
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