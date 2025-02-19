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最壞身教！律師勾結詐團騙王明鉅手足千萬 竟還兼任大學法學講師
桃園地檢署偵辦蕭某為首詐騙集團案，其中王姓被害人為桃園市副市長手足，其所委任律師陳冠宇竟是詐團派去監控被害人的集團分子，根據律師事務所簡介，財經法律研究所畢業的陳冠宇，曾回母校教課，如今仍是蘆竹某大學法律學系兼任講師，涉詐成最壞身教。
根據法務部律師查詢系統顯示，現年38歲陳冠宇執業狀態正常，為桃園律師公會會員，擁有財經法律研究所碩士學位，專攻公共工程與政府採購法領域，也通過不動產經紀人考試，對不動產交易及相關法令熟悉；經歷包括擔任過南投律師公會副秘書長、桃園地方法院訴訟輔導員及法律扶助基金會桃園分會審查委員會委員等職務，並在2所大學兼任講師，教授法律相關課程。
另在某律師服務團隊官網顯示，陳冠宇服務單位為「陳冠宇律師事務所」，也出現在他的碩士班學長、曾任大溪鎮民代表所主持「由律師與地政士組成的專業團隊」律師事務所桃園所陣容中，官網以「於大學法律系兼職授課，理論與實務兼具的法律工作者」介紹他，專長為民、刑事訴訟與非訟事件及法律風險評估。
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