虛報里辦據點補助設備費22萬元 新北中和前里長遭訴

新北市中和區明德里前侯姓里長，涉嫌於2020年間，兩度以不實企業社單據，向市府社會局虛報申請社區照顧關懷據點服務及銀髮俱樂部實施計畫的設備費補助，合計金額為22萬餘元，遭新北地檢署依偽造文書、詐欺取財及違反商業會計法等罪起訴。

起訴指出，侯男於2010至2022年間，連續當選2屆中和區明德里長，同時為雙盛企業社實際負責人。2020年間，侯男依新北市社會局補助辦理社區照顧關懷據點服務實施計畫及銀髮俱樂部實施計畫，向社會局申請在里活動中心設立社區關懷據點及銀髮俱樂部，並申請相關補助經費。