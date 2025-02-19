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虛報里辦據點補助設備費22萬元 新北中和前里長遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市中和區明德里前侯姓里長，涉嫌於2020年間，兩度以不實企業社單據，向市府社會局虛報申請社區照顧關懷據點服務及銀髮俱樂部實施計畫的設備費補助，合計金額為22萬餘元，遭新北地檢署依偽造文書詐欺取財及違反商業會計法等罪起訴。

起訴指出，侯男於2010至2022年間，連續當選2屆中和區明德里長，同時為雙盛企業社實際負責人。2020年間，侯男依新北市社會局補助辦理社區照顧關懷據點服務實施計畫及銀髮俱樂部實施計畫，向社會局申請在里活動中心設立社區關懷據點及銀髮俱樂部，並申請相關補助經費。

侯男2度先自不詳處取得二手電器商品，再出具雙盛企業社和另家商行不實收據，虛報採購金額，向中和區公所及社會局申請「設備費」核銷，分別使不知情承辦人員匯款17萬9630元及4萬3000元，損害中和區公所、社會局對於經費管理及使用的正確性。

新北市中和區明德里前侯姓里長，涉嫌於2020年間，兩度以不實企業社單據，虛報社會局據點設備費補助金合計22萬餘元，遭新北檢依偽造文書、詐欺取財及違反商業會計法等罪起訴。記者蔣永佑／攝影
新北市中和區明德里前侯姓里長，涉嫌於2020年間，兩度以不實企業社單據，虛報社會局據點設備費補助金合計22萬餘元，遭新北檢依偽造文書、詐欺取財及違反商業會計法等罪起訴。記者蔣永佑／攝影

中和 偽造文書 詐欺

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