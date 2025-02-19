于北辰指王志安「中共特務」挨告 士院今開庭雙方交鋒

旅日陸籍媒體人王志安去年受邀上網路節目「賀瓏夜夜秀」，對台灣選舉發表看法惹議，桃園市議員于北辰上政論節目時指王「假罵中共真替習近平大外宣」，質疑王是「中共特務」，王怒告求償100萬元，士林地方法院今開庭，雙方辯護律師展開交鋒。

全案緣於，王志安2024年初以觀光名義來台，參加「賀瓏夜夜秀」，期間表示台灣選舉像場秀，政黨造勢戲劇化，「有歌星、鋪陳、還把殘疾人時推上去煽情」，又模仿民進黨不分區立委候選人陳俊翰姿態，引發爭議。

事後節目製作單位公開道歉，承認疏失並修改影片片段，于北辰則在同年1月24日上政論節目時指王志安「假罵中共真替習近平大外宣」，質疑王是「中共特務」，王認名譽嚴重受損，提告求償100萬元。

士林地方法院民事庭今開庭，雙方辯護律師針對于的言論是否屬事實陳述或意見表達部分展開交鋒，王的律師主張，于指王是中共刻意培養的特務，是具體指控，非單純評論，應負舉證責任，未經查證即公開發表，是惡意誹謗。

于的律師則表示，于的發言基於合理懷疑，未明確稱王確實是中共特務，而是基於公開資訊做出評論，是言論自由範疇，不構成誹謗。