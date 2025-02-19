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台中霧峰、太平分局驚傳遭搜索 警涉查詢個資洩密

聯合報／ 記者曾健祐黃寅／台中即時報導

台中市霧峰、太平分局今上午驚傳遭檢調搜索，台中地檢署接獲檢舉，包括現任十九甲派出所陳姓所長、坪林派出所楊姓警員等，先前在第四分局南屯所任內非因公查詢個資涉嫌洩密，今上午指揮調查局搜索多處，全案朝洩密罪嫌偵辦中，預計晚間移送複訊。

全案由台中地檢署檢察官徐慶衡指揮警政署政風室、調查局中機站及台中市警局等，上午兵分多路赴霧峰、太平等分局搜索，帶回十九甲派出所陳姓所長、坪林派出所楊姓警員，另也赴第四分局調取2人當時的勤務表、出入登記簿。

檢調查，陳、楊當時均在南屯派出所服務，2022年至2023年各自擔任副所長、警局期間，因涉嫌非因公調取民眾個人資料，與職務上顯然無關，涉嫌洩密、違反個資法等，但查詢對象、洩漏給誰等，檢調需進一步釐清。

台中第四分局表示，基於維護警察風紀決心，勇於面對問題，秉持不掩飾、不庇縱原則，主動積極查處員警風紀案件，絕不護短。

台中第四分局。記者曾健祐／攝影
台中第四分局。記者曾健祐／攝影

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