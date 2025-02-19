詐團出手大方…勾結律師騙王明鉅親友千萬 警：詐騙不法所得太好賺

桃園市副市長王明鉅親友遭騙帳戶存款，詐團發現被害人家屬已經察覺，竟介紹被害人與詐團勾結的律師「自己人」，說服被害人抵押房屋，再騙走1500萬元；台北市負責經濟犯罪的警官指出，詐團成員現在已經全面升級，除底層的車手外，核心成員全面吸收法界、金融界、公務人員，都因為詐團「給太多」加入詐騙行列。

警官指出，過去律師和詐團勾結，起初多因為詐團聘請律師幫被抓的車手辯護，律師會幫忙探聽檢警偵察進度，提供脫罪策略；由於詐團出手大方，漸有律師跳脫辯護角色，例如律師游光德，不但擔任詐團律師，更乾脆勾結幣商，自己組織洗錢團隊與詐團配合，洗錢一億多元後被抓。

王明鉅親友遭詐團以假檢警手法詐騙，先是被騙走名下帳戶存款領出給車手，親友女兒發現異狀要母親報警，詐團得知後，竟介紹自己的律師給被害人當告訴代理人，營造王婦已提告假象，律師成為臥底，由詐團幫忙被害人辦理房產抵押3千萬元，拿走1500萬元。

警方說，過去詐團幫詐團成員辯護，還可以辯稱是在自己業務範圍內不慎越線，但如今部分不肖律師根本就是詐團成員，轉過頭詐騙被害人，原因都是詐騙的不法利益實在太多，以今年1月統計，全台被騙的金額就有95億元。