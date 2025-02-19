快訊

北斗天后宮天公爐被埋「硃砂骨骸」 化驗結果出爐：是人骨

和平的假象？歷史學家憂慮：美俄聯手出賣烏克蘭

遭週刊爆料小三成群 林青穀喊「詐團勒索」：我不屈服才被亂扯

詐騙集團想陪家人聲請交保 法官：與羈押無關打臉駁回

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

張姓詐騙集團成員負責洗錢，遭羈押4個多月，他向南投地方法院聲請交保，希望交保好好陪伴家人。法官狠打臉，指張男申請英國註冊卡、黑莓卡，躲避查緝，更多次洗錢，嚴重危害社會，除非羈押，不足以避免他再犯，他想照料家人的心情，和解除羈押原因無關，駁回交保聲請。

張男聲稱，他去年被捕後，被羈押4個多月，每天都很懊悔、擔心家人，妻子還要請律師幫他打官司，希望法官給他機會，他不會再參與任何不法，讓他有機會好好陪伴家人。律師也說，詐騙案已經沒有證人要問，檢察官也沒再追查上游的「偉庭」，不能以「偉庭」未到案，就推論張男有串證之虞，請求讓張男交保或限制住居。

法官指出，張男涉犯組織犯罪防制參與犯罪組織罪、刑法詐欺取財罪及洗錢防制法洗錢罪，犯罪嫌疑重大。法院今年1月22日羈押，並禁止接見、通信；2月13日審理時，傳喚陳姓證人到庭作證，並交互詰問後，合議庭已經解除禁止接見通信處分。

張男除犯洗錢罪，被警方查獲時，還查扣多支手機及SIM卡，部分是難以追蹤的英國註冊卡、黑莓卡，想要躲避查緝心態相當清楚，足認有逃亡之虞。

張男在審理時，指出他對現金流部分曾經起疑，但還是繼續做幣商外務的工作，就是「收錢、給錢」，法官並指出，從張男和上游的「偉庭」、「Godzilla-USDT」等人群組對話紀錄，他從去年4月至9月間，依「偉庭」指示收取、交付現金多次，顯有反覆實施同一犯罪之虞。

法官審酌張男涉嫌洗錢，對社會的危害性及國家刑罰公益考量，若改為交保、責付或限制住居，依目前案件審判進度，不足以避免張男再犯、確保審判或執行程序順利進行，有繼續羈押必要。

張男和律師稱，他擔心家人，希望好好陪伴家人；若沒有交保機會，無法籌措與被害人和解的款項，法官強調，羈押的規定，是為免因被告逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人，致妨礙追訴、審判或執行，與張男家庭生活圓滿，難免衝突，不能兩全；他個人及家庭生活狀況，與是否存有羈押原因及必要判斷無關，自難准許交保，駁回交保聲請。

詐騙集團猖獗，印尼在峇里島破獲詐騙集團，有103名成員是台灣人。圖／聯合報系資料照片
詐騙集團猖獗，印尼在峇里島破獲詐騙集團，有103名成員是台灣人。圖／聯合報系資料照片

家人 洗錢

延伸閱讀

遭週刊爆料小三成群 林青穀喊「詐團勒索」：我不屈服才被亂扯

桃副市長家人遭連環騙1500萬 警曝不動產詐騙3大特徵

紙雕師刺殺勸戴口罩店員 高院更一審判無期徒刑

家人慘遭連環騙1500萬 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

相關新聞

影／為抽號碼牌起糾紛 北市女誇張橫躺馬路吐警口水 更在拘留室敷面膜

陳姓女子日前至台北市中山區銀行辦事，跟其他民眾因「抽號碼牌」起爭執，銀行保全報警，警方到場盤查身分陳女拒絕，竟誇張的跑到...

律師勾詐團騙王明鉅親友千萬 警：詐團成員、手法升級

桃園市副市長王明鉅親友遭騙帳戶存款，詐團發現被害人家屬已經察覺，竟介紹被害人與詐團勾結的律師「自己人」，說服被害人抵押房...

詐騙集團想陪家人聲請交保 法官：與羈押無關打臉駁回

張姓詐騙集團成員負責洗錢，遭羈押4個多月，他向南投地方法院聲請交保，希望交保好好陪伴家人。法官狠打臉，指張男申請英國註冊...

NET控告謝國樑犯強盜罪 檢方偵辦1年 認罪嫌不足不起訴

基隆市政府重新辦理東岸商場招商，微風集團出線，原營運業者主富公司（NET）指市府強行點交違法，指控市長謝國樑等12人涉犯...

親戚遭騙千萬 桃副市長王明鉅嘆：賺錢其實沒那麼容易

詐騙集團猖獗，就連桃園市副市長王明鉅的親戚也上當受騙，誇張的是被害人的委任律師竟還是詐騙集團的共犯。王明鉅今天中午受訪時...

環境部前特約助理涉貪遭聲押 採購轉售相機、攝影機牟利數百萬

環境部監測資訊司前特約助理林姓男子2024年3月至8月間，涉嫌多次小額採購相機、攝影機後私下轉賣牟利數百萬元，直至廠商沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。