詐騙集團想陪家人聲請交保 法官：與羈押無關打臉駁回

張姓詐騙集團成員負責洗錢，遭羈押4個多月，他向南投地方法院聲請交保，希望交保好好陪伴家人。法官狠打臉，指張男申請英國註冊卡、黑莓卡，躲避查緝，更多次洗錢，嚴重危害社會，除非羈押，不足以避免他再犯，他想照料家人的心情，和解除羈押原因無關，駁回交保聲請。

張男聲稱，他去年被捕後，被羈押4個多月，每天都很懊悔、擔心家人，妻子還要請律師幫他打官司，希望法官給他機會，他不會再參與任何不法，讓他有機會好好陪伴家人。律師也說，詐騙案已經沒有證人要問，檢察官也沒再追查上游的「偉庭」，不能以「偉庭」未到案，就推論張男有串證之虞，請求讓張男交保或限制住居。

法官指出，張男涉犯組織犯罪防制參與犯罪組織罪、刑法詐欺取財罪及洗錢防制法洗錢罪，犯罪嫌疑重大。法院今年1月22日羈押，並禁止接見、通信；2月13日審理時，傳喚陳姓證人到庭作證，並交互詰問後，合議庭已經解除禁止接見通信處分。

張男除犯洗錢罪，被警方查獲時，還查扣多支手機及SIM卡，部分是難以追蹤的英國註冊卡、黑莓卡，想要躲避查緝心態相當清楚，足認有逃亡之虞。

張男在審理時，指出他對現金流部分曾經起疑，但還是繼續做幣商外務的工作，就是「收錢、給錢」，法官並指出，從張男和上游的「偉庭」、「Godzilla-USDT」等人群組對話紀錄，他從去年4月至9月間，依「偉庭」指示收取、交付現金多次，顯有反覆實施同一犯罪之虞。

法官審酌張男涉嫌洗錢，對社會的危害性及國家刑罰公益考量，若改為交保、責付或限制住居，依目前案件審判進度，不足以避免張男再犯、確保審判或執行程序順利進行，有繼續羈押必要。