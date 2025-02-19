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影／為抽號碼牌起糾紛 北市女誇張橫躺馬路吐警口水 更在拘留室敷面膜

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓女子日前至台北市中山區銀行辦事，跟其他民眾因「抽號碼牌」起爭執，銀行保全報警，警方到場盤查身分陳女拒絕，竟誇張的跑到馬路上「躺地上」，被員警帶回派出所管束，期間又肘擊、對員警吐口水，原本只是管束，最後弄得被依妨害公務等罪移送法辦。

中山警方12日下午1點多獲報，轄內明水路上的國泰銀行有糾紛趕抵，32歲陳女跟61歲簡姓男子因抽號碼牌「誰先誰後」起爭執、爆發口角，銀行保全見狀報警。

警方將雙方拉開，盤查身分並告知權益後，簡男先行離去，孰料陳女不配合，辯稱趕車、趕時間想要直接離開，甚至出手拉扯員警胸前密錄器，最後橫躺在馬路上，警方以有自傷、傷人及危害公共安全疑慮，帶她回派出所管束。

陳女不理解為什麼要被帶回派出所，以右手肘攻擊員警，更對員警吐口水，員警「不忍了」，依妨害公務、妨害名譽現行犯逮捕，移送法辦。

陳女被帶至偵查隊準備解送至地檢署期間，頻頻大呼小叫，先要求上「小號」，不到一分鐘又要求上「大號」，上完大號後突然說「你們太久了，我要敷面膜」、「我有幽閉恐懼症，不能進去拘留室」，員警跟她好說歹說後，答應讓她敷面膜，但仍要進去拘留室等候。

由於偵查隊值日小隊仍在製作移送卷宗，陳女邊敷面膜，邊不斷詢問員警「好了嗎？」，員警不耐她詢問，只好出奇招，跟她說「妳從1數到100，就好了」；陳女真的開始數數，從1數到100後，值日小隊也做完卷宗，趕緊把她移送台北地檢署。

據了解，陳女過去有妨害名譽等前科。

陳姓女子跟人在銀行起口角，北市員警獲報趕抵理解狀況，她拒絕盤查，橫躺在馬路上遭警管束，孰料帶至派出所時，她肘擊員警又吐口水，被依妨害公務等罪送辦。記者翁至成／翻攝
陳姓女子跟人在銀行起口角，北市員警獲報趕抵理解狀況，她拒絕盤查，橫躺在馬路上遭警管束，孰料帶至派出所時，她肘擊員警又吐口水，被依妨害公務等罪送辦。記者翁至成／翻攝

妨害名譽 面膜

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