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NET控告謝國樑犯強盜罪 檢方偵辦1年 認罪嫌不足不起訴
基隆市政府重新辦理東岸商場招商，微風集團出線，原營運業者主富公司（NET）指市府強行點交違法，指控市長謝國樑等12人涉犯強盜等罪。檢方經過1年時間偵辦，認定犯罪嫌疑不足，今天處分不起訴。
NET主張東岸商場增建2至4樓為公司獨資興建，應享有所有權，市府與NET的所有權爭議，須透過民事訴訟程序處理。謝國樑等人去年2月1日凌晨零時許，以破壞增建建物門鎖方式，侵入、竊佔增建建物，使NET無從進入、使用，並以強暴方式強取NET放置在增建建物內財物，分別涉犯無故侵入他人建築物、竊佔、加重強盜及毀損等罪嫌。
檢察官調查相關事證後，認定謝國樑等人進入東岸商場增建建物後，僅對公共區域及營運管理所需設備進行營運移交，其餘相關私人物品，謝國樑等人均未有挪動，難認有強盜犯意。NET對增建建物是否享有所有權，也有疑問。市府逕行收回建物並辦理營運移轉，並非無據，難認12名被告主觀上有違法犯意，以犯罪嫌疑不足，處分不起訴。
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