NET控告謝國樑犯強盜罪 檢方偵辦1年 認罪嫌不足不起訴

基隆市政府重新辦理東岸商場招商，微風集團出線，原營運業者主富公司（NET）指市府強行點交違法，指控市長謝國樑等12人涉犯強盜等罪。檢方經過1年時間偵辦，認定犯罪嫌疑不足，今天處分不起訴。

NET主張東岸商場增建2至4樓為公司獨資興建，應享有所有權，市府與NET的所有權爭議，須透過民事訴訟程序處理。謝國樑等人去年2月1日凌晨零時許，以破壞增建建物門鎖方式，侵入、竊佔增建建物，使NET無從進入、使用，並以強暴方式強取NET放置在增建建物內財物，分別涉犯無故侵入他人建築物、竊佔、加重強盜及毀損等罪嫌。