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親戚遭騙千萬 桃副市長王明鉅嘆：賺錢其實沒那麼容易
詐騙集團猖獗，就連桃園市副市長王明鉅的親戚也上當受騙，誇張的是被害人的委任律師竟還是詐騙集團的共犯。王明鉅今天中午受訪時說，雖然小心詐騙是老生常談，但還是提醒大眾要注意，不要隨便聽信投資的讒言，「賺錢其實沒那麼容易。」
桃園檢警去年偵辦詐騙集團案件時，發現假檢警集團正向王明鉅的親屬行騙，「真警察」通知被害人報案，親屬卻反向詐團求助，由詐團介紹委任陳姓律師配合繼續行騙，王的親屬還為此將房產抵押3000萬元，前後被騙走1500萬元，最後才發現受騙報案。
王明鉅今表示，被害人是他親戚的家人，相關案情自己不是很清楚，還是要尊重司法調查，看接下來的狀況。
王明鉅受訪提到，對於案件詳情他確實不太了解，基本上他就是知道有這一回事，知道親戚的家人們有報案，案件正在調查，這樣而已。
對於詐騙事件層出不窮，王明鉅說，「親戚發生這種事情，我們不便多說。他們已經有很大的損失了」，案情就讓其他單位去處理，不過還是要提醒大家注意詐騙，不要隨便聽信投資的讒言稱做什麼事就可以賺錢，其實沒那麼容易，要隨時小心詐騙，這些都是老生常談了。
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