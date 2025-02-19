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環境部前特約助理涉貪遭聲押 採購轉售相機、攝影機牟利數百萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

環境部監測資訊司前特約助理林姓男子2024年3月至8月間，涉嫌多次小額採購相機、攝影機後私下轉賣牟利數百萬元，直至廠商沒有收到貨款提告。台北地檢署昨依貪汙利用職務機會詐取財物罪嫌搜索約談林男，訊後向法院聲押禁見林男。

檢方指出，林男去年在環境部監測資訊司任職特約助理，經手10萬元以下的小額採購案時，與廠商接洽採購器材再辦理核銷業務，林男涉多次不實採購相機、攝影機等設備，將3C貨品私下轉賣牟利，不法獲利數百萬元。

多家廠商遲遲未收到貨款，才讓此案曝光，環境部已解聘林男。檢廉昨天依貪汙利用職務機會詐取財物等罪嫌搜索、約談林男到案說明，檢方訊後認為林男犯嫌重大，且有多個住所，任有逃亡之虞，向法院聲押禁見。

環境部前特約助理涉透過小額採購案轉售相機等物，不法獲利數百萬元。圖/聯合報系資料照片
環境部前特約助理涉透過小額採購案轉售相機等物，不法獲利數百萬元。圖/聯合報系資料照片

環境部 聲押

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