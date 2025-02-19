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圍毆房仲反遭刺死… 他上訴二審 主張出於義憤、防衛過當

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

呂姓房仲前年帶白姓、高姓、黃姓男子等人到嘉義縣水上鄉看一處倉庫，雙方鬥毆，呂持刀刺傷黃後送醫不治，國民法官法庭認呂犯傷害致人於死罪判10年半又犯傷害罪判2年，上訴二審，今上午開庭審理，呂認傷害致人於死及傷害罪，指與死者家屬和解金額仍有段差距，仍會再努力。

嘉義地院國民法官法庭認呂犯傷害致人於死罪判10年半又犯傷害罪判2年，檢辯均不服上訴，檢方仍認呂犯殺人等罪嫌。

台南高分院合議庭上午審理，呂僅認傷害致人於死及傷害罪，他與律師也主張，符合自首條件，且出於義憤、防衛過當。

呂上訴二審後，與白等人陸續展開調解，其中，與死者黃家人調解金額仍有段差距。呂及律師表示，在家人協助下，已賣地湊到200萬元，希望能以400萬元，與黃家人達成和解。呂及律師也同意依卷內現有資料認定是否符合自首條例，捨棄傳喚證人，節省司法資源。

然而，黃的律師表示，700萬是最低底限。合議庭則希望再給雙方時間，能就和解部分再努力看看，預定4月2日再開庭。

一審判決指出，死者黃等一行4人，前年10月17日以帶看倉庫為由，相約呂到水上鄉大堀村一處倉庫會面，當晚6點24分，黃、范姜姓少年以呂電話中口氣不佳為藉口，連續徒手毆打呂，高持手機在旁錄影。

呂的父親見狀，持木棒毆打黃，並將木棒交給兒子防身，白返回倉庫取鐵鎚、高將防狼噴霧劑交給白，黃取出折疊短刀與呂父子對峙，鬥毆過程中，黃持刀刺傷呂父，呂持所攜帶的彈簧短刀追逐黃、刺向黃背後，接著白駕車撞呂父，呂父倒地遭車輾壓腿部，呂隨即持刀刺向正要上車的黃背後，再打開駕駛座車門刺傷白，導致黃中右肩後面、背部中央2處穿刺傷，經送醫急救，當晚宣告不治，白受有肝臟穿刺傷併出血性休克傷害。

前年10月間呂姓房仲帶人看屋卻爆發衝突造成1死３傷，圖為案發後警方於嘉義縣水上鄉某倉庫周邊進行搜證。圖／資料照片
前年10月間呂姓房仲帶人看屋卻爆發衝突造成1死３傷，圖為案發後警方於嘉義縣水上鄉某倉庫周邊進行搜證。圖／資料照片

傷害罪 國民法官 律師

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