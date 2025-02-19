台大性別友善廁所女外籍生遭偷拍 警逮偷拍男學生

有網友發文表示，台大性別友善廁所有名外籍女學生如廁遭偷拍，幸經旁人幫忙報警逮人。北市警方今天表示，獲報到場查獲涉案者為23歲吳姓男學生，依法送北檢偵辦。

有網友在社群網站Threads（脆）上發文表示，昨天有名外籍女學生在學校的性別友善廁所被偷拍，當場情況有點混亂，受害女子以大叫方式引起旁人注意，大家才緊急協助報警和安撫，並說受害女學生看起來很緊張、難過和恐慌。

對此，台北市警察局大安分局今天透過新聞訊息表示，轄下羅斯福路派出所昨天下午3時許獲報，指台大廁所有偷拍情事，立即派員到場處理。

經查發現，被害外籍女學生發現遭偷拍後，當場和犯嫌吳男進行拉扯，幸經旁人見狀協助報警，警方到場查看吳男手機確涉偷拍事證。

吳姓男學生也坦承不諱，稱是在廁所外等候約10分鐘，被害人入內如廁才隨機犯案。

警詢後將吳男依涉犯妨礙性隱私現行犯，移送台北地檢署偵辦，因不確定其手機內影像是否遭刪除，也將送採證鑑識。