台大性別友善廁所女外籍生遭偷拍 警逮偷拍男學生
有網友發文表示，台大性別友善廁所有名外籍女學生如廁遭偷拍，幸經旁人幫忙報警逮人。北市警方今天表示，獲報到場查獲涉案者為23歲吳姓男學生，依法送北檢偵辦。
有網友在社群網站Threads（脆）上發文表示，昨天有名外籍女學生在學校的性別友善廁所被偷拍，當場情況有點混亂，受害女子以大叫方式引起旁人注意，大家才緊急協助報警和安撫，並說受害女學生看起來很緊張、難過和恐慌。
對此，台北市警察局大安分局今天透過新聞訊息表示，轄下羅斯福路派出所昨天下午3時許獲報，指台大廁所有偷拍情事，立即派員到場處理。
經查發現，被害外籍女學生發現遭偷拍後，當場和犯嫌吳男進行拉扯，幸經旁人見狀協助報警，警方到場查看吳男手機確涉偷拍事證。
吳姓男學生也坦承不諱，稱是在廁所外等候約10分鐘，被害人入內如廁才隨機犯案。
警詢後將吳男依涉犯妨礙性隱私現行犯，移送台北地檢署偵辦，因不確定其手機內影像是否遭刪除，也將送採證鑑識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言