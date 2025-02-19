請鬼拿藥單！桃園副市長手足遇詐團 竟聘詐團御用律師

檢警彰化逮車手，循線發現桃園市副市長王明鉅的手足正遭詐騙中，房產抵押3千萬一半已落入詐團手中，緊急通知子女阻詐，王竟委任詐團御用律師陳冠宇協助處理，桃園地檢署偵結，蕭男等8人依組織、詐欺等罪起訴，其中律師獲百萬具保限居。

起訴指出，暱稱「王百億」的蕭姓男子2024年3月前組詐騙集團，吸收律師、掮客加入，除有專人陪同被害人領款，隨時監督被害人回報狀況，律師陳冠宇則成為詐團的臥底，名為協助被害人訴訟事宜，實為讓被害人繼續深陷詐術，也讓詐團成員不被檢警查獲，並持續回報被害人狀況、個資供詐團量身訂做詐術繼續行騙，另有吳、潘、李姓成員取得被害人名下土地權狀，分頭找掮客，以媒合出借款項與被害人的金主合作行騙。

去年元月間，桃園市副市長王明鉅的手足也接到詐團假檢警來電，指稱帳戶遭冒用涉及洗錢案件，必須配合調查，否則牽連子女，王依指示將假檢警加LINE好友，配合將名下房產借貸設定抵押，將借貸金錢交給假檢警控管，可取得台北地院「請求暫緩執行凍結令申請書」。

蕭的詐團3名車手去年3月10日下彰化取款時落網，查扣要交給王的「請求暫緩執行凍結令申請書」，彰警循線通知王的子女告知其母可能遇詐，請去報案，但王不信，還將報案一事與詐團詢問，主嫌蕭男於是將詐團成員之一的律師陳冠宇介紹給王為告訴代理人，一邊安撫王讓他繼續被騙，一邊將王的狀況回報。

假檢警同時向王佯稱要將名下房產提供抵押貸款以便監管資金，指示王上網搜尋理財達人找土地掮客，讓王聯繫潘姓成員幫忙，成員也分頭找金主、協助抵押房產，同年5月24日到地政士事務所辦借款3千萬及設定抵押權，5天後錢入帳，詐團連續2天帶著王提領、轉帳共1500萬交給詐團，王的兒子發覺有異，5月底向桃園市龜山警分局報案。

檢警組專案追查後，先於去年12月16日發動首波搜索行動，同步在桃園、中壢及龜山等區先將律師陳冠宇、潘姓及吳姓掮客拘提到案，今年1月2日中午及1月20日下午將其餘成員拘提到案，包括陳、潘、李、吳等人聲押獲准，全案上周依組織犯罪條例、詐欺、洗錢、洩密及個人資料保護法等罪偵結起訴。