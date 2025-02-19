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衣架狂抽、泡熱水箱害6歲兒溺斃 狠父最終判關16年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市徐姓男子前年多次以衣架、傳輸線毆打6歲兒子，還逼赤裸罰站、用冷水沖頭、在塑膠箱內泡熱水半小時以上，導致兒子溺水窒息，送醫仍宣告不治，最高法院依故意對兒童犯傷害致死罪判刑16年定讞。

徐平時和兒子、女友同住於台中市豐原區租屋處，他認為兒子不服管教，2023年間多次在租屋處拿衣架抽打背部、臀部，強迫兒子雙手拿寶特瓶高舉過頭，或讓兒子坐在置物箱內用冷水沖頭，且他擔心兒子身上傷勢被發現，就向幼兒園請假。

徐同年5月29日至6月1日再度拿衣架、傳輸線毆打兒子，造成頭部、臉部、背部及四肢挫擦傷、瘀傷，進而引發橫紋肌溶解症，徐又不讓兒子就醫，且要求雙手高舉罰站。

徐同年6月1日強迫兒子浸泡在裝有八分滿溫熱水的收納箱中，再不定時以蓮蓬頭朝兒子頭部沖長達半小時以上，害兒子右手、小腿脫皮，最後離開浴室，導致兒子失能而溺水窒息。徐見狀將兒子抱到客廳急救，並叫救護車送醫，但兒子仍宣告不治。

徐坦承傷害、過失致死，但否認凌虐，表示他沒有要讓兒子死亡；台中地方法院一審國民法官庭認定徐是「凌虐致死」，判刑16年。徐不服提上訴，再度辯稱只是管教並非凌虐。

台中高分院二審認為，徐雖否認凌虐，不過男童的確因傷害、凌虐導致下背部大面積出血，引發橫紋肌溶解症，造成浸泡溫熱水時失能，溺水窒息死亡，事證明確。

二審認定徐犯兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯傷害致死罪、對未滿18歲之人施以凌虐致死罪，從重以對兒童傷害死罪論處，一審認事用法有誤。

二審指出，徐有多次家暴紀錄，無視男童年幼，動輒以管教為由，傷害、凌虐男童，犯後否認犯行，依故意對兒童犯傷害致死罪判刑16年；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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徐姓男子凌虐6歲兒子致死，最高法院判刑16年定讞。圖／聯合報系資料照片
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溺水 衣架

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