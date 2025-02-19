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鄭子太極拳同門內鬥 徒孫輩網路「筆戰」鬧上法院

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

太極拳宗師「五絕老人」鄭曼青簡化太極拳招式推廣，洪姓教練師從「五絕老人」，再將師父招式更改後出書對外傳授，卻被同門弟兄嘲諷「魚目混珠」、「貽笑拳界」，洪男不滿提告求償135萬元，法官認為拳友言論屬善意評論，判洪男敗訴。

鄭曼青是近代著名的太極拳大師，早年在中國大陸向太極拳大師楊澄甫習拳，後來將楊家太極拳的傳統108式精簡為37式，創立鄭子太極拳流派，讓學習者更容易掌握太極拳精髓，並出版「鄭子太極拳自修新法」成功推廣。

洪姓教練為鄭子太極拳第三代弟子，2020年12月間，他出版鄭子太極拳傳真著作，將鄭曼青傳授的37式改良為108式對外傳授。

但有拳友及鄭子太極拳的其他弟子不滿，認為洪姓教練擅改拳式，會對鄭子太極拳的門生及傳承道統影響甚鉅，嚴重損及鄭子聲譽。

眾多拳友在臉書社團留言痛駡洪姓教練「你何德何能？胡搞瞎掰，還出書咧！擅自冠上鄭子名義，混淆視聽，有辱鄭曼青大師名義」、「碰上這等不肖徒孫，鄭宗師地下有知，真會欲哭無淚」、「奉勸洪先生自愛、自重、自尊，切莫一再堕落沉淪。」

洪姓教練不甘受辱，對誹謗他的同門弟兄姊妹提告，但檢方偵結後，認定屬可受公評之事，處分黃女不起訴，洪不服聲請再議，也被高檢署駁回後，再提交付審判，也未獲准。

刑事確認處分黃女不起訴後，洪男改提民事訴訟，認為黃女言論已貶損他人格評價及社會地位，侵害名譽權，求償135萬元。

高雄地方法院審理時，法官檢視黃女留言內容，認為太極拳拳式相關討論均屬具有公共討論價值的議題，因此認定屬「善意發表適當評論」，不認為侵害洪姓教練權益，駁回洪姓教練請求，判他敗訴。可上訴。

太極拳示意圖。（本報資料照片）
太極拳示意圖。（本報資料照片）

成功 提告 教練

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