前立委廖國棟涉收賄500萬現金 開協調會重啟牡丹水庫光電案 5人起訴

前立委廖國棟涉替綠能廠商施壓水利署重啟屏東縣牡丹水庫光電案，並達成期約收受賄賂1千萬元，期間廖國棟涉收賄500萬元現金，卻因立委集體收賄案遭收押無疾而終，廠商要求廖退款未果怒檢舉提告。台北地檢署今偵結，依貪汙行收賄等罪嫌起訴廖國棟及廠商等5人。

起訴指出，綠能廠商六朝國際有限公司實際負責人蔡啓弘、宏星能源科技公司實際負責人池正偉、前新加坡商美歐亞綠能公司開發經理謝宗翰等人，2009年間有意投資、投標已停止執行的「牡丹水庫水域型太陽能光電發電系統計畫」，透過廖國棟國會辦公室主任洪天盛找上6連霸立委廖國棟，請託時任立院經濟委員會委員的廖國棟以職權施壓，要求水利署及南水局重啟該計劃讓他們投標。

檢方調查，池、蔡2人涉向洪允諾，先行給付500萬元現金，得標後再給500萬元，以此期約1千萬元行賄廖國棟，陸續索賄50萬、200萬、250萬元。

首先，2009年11月間，廖國棟向綠能廠商稱該計劃須取得牡丹鄉當地原住民同意開發，適逢競選地10屆平地原住民立委最後衝刺期間，廖指示洪以「贊助競選」名義向蔡索賄50萬元前金，2009年12月26日池將50萬元「前置費」親手裝在牛皮紙袋，在花蓮光復鄉東富村建國路交給洪天盛。

檢調追查，廖國棟順利當選後，2020年2月間邀集水利署、南水局人員在立院召開協調會，廖在會中要求重啟計劃招標，應洪、蔡的訴求，將計畫案廠商過往開發太陽能實績條件，從「8MW」將低至「3MW」，讓謝、池的公司符合相關資格。水利署、南水局人員認為降低實績不符開設條件，廖再度在同年2月13日開協調會，重申訴求，14日「交辦」水利署評估重啟本案計劃，水利署在15日函轉交辦事項給南水局。

檢方指出，洪在2009年2月14日，傳line訊息給蔡，「請按計劃進度行事」，也就是指給付賄款，同年月17日，池攜帶200萬現金與蔡一同到花蓮縣豐濱鄉的超商，池將200萬現金交給蔡，蔡簽立推動牡丹水庫案收據後，當場將該筆現金轉給洪，洪4天後將200萬元在立法院1樓交給廖國棟，作為酬謝開協調會、交辦事項的對價。

檢方查出，廖國棟2020年3月19日邀關鍵決定者、水利署副署長與會，提出重啟發包訴求。同年4月牡丹鄉公所、鄉代表會分別回復南水局「本所礙難表示支持及同意之立場、反對魯莽且急促設置綠能設施」，牡丹鄉代表會臨時大會決議要求廖國棟暫停推動計畫。南水局5月間函復廖，「將尊重地方政府及原住民部落會議決議」。

廖國棟涉透過辦公室主任洪，第三次向蔡、池索賄250萬元，蔡傳訊給洪，「大哥我明天帶甕（指賄款）你行程ok嗎」，2人相約在北市中正區青島東路呷尚寶收款，作為施壓水利署副署長、南水局重啟發包對價。

廖國棟2020年7月31日涉及立委集體收賄案遭收押，2021年1月1千萬元交保獲釋，廖未再協助牡丹水庫光電案，池退出計劃後，蔡認為廖已收下500萬元現金，要求退款，廖在台北喜來登1樓咖廳對蔡說，「洪說你們早就不做了..洪給我200萬元，我已經退了50萬元了，因為我現在身上沒有錢，所以還沒還150萬元給洪」。