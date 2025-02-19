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北市議員陳怡君涉詐領助理費100萬交保 檢抗告高院已分案

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北市議員陳怡君涉詐助理費，士林地檢署聲請羈押禁見，士林地院諭知100萬元交保、限制住居、出境、出海。士檢17日抗告，台灣高等法院已分案，合議庭為審判長王屏夏、受命法官楊明佳，陪席法官潘怡華。

陳怡君被控以胞弟、弟媳等親友作為人頭，詐領助理費，涉貪汙治罪條例公務員利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實罪，陳怡君的辦公室主任、綽號「饅頭」的張惠霖，張惠霖胞姊、辦公室前主任賀姓男子及楊姓議會研究室女主任皆涉入。

士檢2月12日指揮台北市調查處、分13路搜索陳怡君議會辦公室、地方服務處、當事人住處等，約談陳怡君等7名被告、3名證人，漏夜偵訊後當庭逮捕陳怡君、張惠霖，並向法院聲請羈押禁見，其餘被告命以1萬元至50萬元交保。

民進黨台北市議員陳怡君（左）涉詐助理費，士林地檢署聲請羈押禁見，士林地院諭知100萬元交保、限制住居、出境、出海。士檢17日抗告，台灣高等法院已分案。圖／聯合報系資料照
民進黨台北市議員陳怡君（左）涉詐助理費，士林地檢署聲請羈押禁見，士林地院諭知100萬元交保、限制住居、出境、出海。士檢17日抗告，台灣高等法院已分案。圖／聯合報系資料照

主任 辦公室 陳怡君

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