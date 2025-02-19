北市議員陳怡君涉詐領助理費100萬交保 檢抗告高院已分案

台北市議員陳怡君涉詐助理費，士林地檢署聲請羈押禁見，士林地院諭知100萬元交保、限制住居、出境、出海。士檢17日抗告，台灣高等法院已分案，合議庭為審判長王屏夏、受命法官楊明佳，陪席法官潘怡華。

陳怡君被控以胞弟、弟媳等親友作為人頭，詐領助理費，涉貪汙治罪條例公務員利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實罪，陳怡君的辦公室主任、綽號「饅頭」的張惠霖，張惠霖胞姊、辦公室前主任賀姓男子及楊姓議會研究室女主任皆涉入。