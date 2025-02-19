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台中男子持衣架毆打6歲兒致死 判刑16年定讞

中央社／ 台北19日電

台中市徐姓男子涉嫌以衣架、藤條等物品多次毆打6歲的兒子，並使兒子溺斃於水箱內，二審依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判處有期徒刑16年，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，徐男與前妻離婚後，將兒子接過來同住於台中市豐原區，認為兒子不服管教，自民國112年起至5月間，多次以衣架、電線毆打，或命令兒子坐入置物箱並以冷水沖頭，甚至逼兒子手持寶特瓶舉手罰站等方式體罰。

112年6月2日，徐男再度毆打兒子後，認為要加速退消退瘀傷，讓兒子浸泡於裝滿熱水的收納箱。不久後，他向消防局報案，指兒子泡澡不慎溺水，男童送醫後不治。醫院發現男童疑似受虐，隨即通報警方。

台中地檢署偵查後認定，男童因長期凌虐而導致橫紋肌溶解症，無法自行站立於裝滿水的收納箱內，最終溺斃，依法起訴徐男。

一審台中地方法院國民法官庭認為，徐男曾有多次家暴紀錄，且有詐欺前科，前案執行完後再犯本案，顯然對刑法反應力薄弱，審酌其始終未能正視己非，否認凌虐意圖，避重就輕，犯後態度難謂良好，依凌虐未成年人致死罪判處有期徒刑16年。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理，二審改以成年人故意對兒童犯傷害致死罪論處，並維持一審宣告16年刑度。經上訴，最高法院認為，二審判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。

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