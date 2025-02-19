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前環境部特約助理涉詐騙廠商數百萬 北檢聲押禁見

中央社／ 台北19日電

時任環境部監測資訊司特約助理林姓男子，涉嫌假冒機關名義向廠商辦理不實採購，藉此詐得廠商產品後轉賣牟利數百萬元。北檢昨天發動搜索約談行動，深夜向法院聲押禁見林男。

檢廉獲報，林男自民國112年起利用職務機會，透過辦理小額採購得不經公告程序，逕洽廠商採購議價及經辦核銷職務，涉嫌假冒機關名義，向數家廠商佯稱欲辦理採購案，藉此詐得電子3C產品並轉賣牟利，不法所得達新台幣數百萬元，因數家廠商得知遭林男詐騙，而向檢廉單位提出檢舉。

台北地檢署昨天指揮廉政署執行搜索林男住居所等地，並約談林男到案說明。檢察官訊後，因林男居無定所，有逃亡之虞，深夜向法院聲請羈押禁見，全案朝貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物方向偵辦。

台幣 廉政署 詐騙

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