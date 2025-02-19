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北市精舍命案 北檢再度提訊作家王薀

中央社／ 台北19日電

台北地檢署偵辦精舍命案，已傳訊多名被告與證人，並聲押知名作家王薀及其多名信徒獲准。為釐清被告間供述，檢察官今天再度提訊在押的王薀說明。

民國113年7月24日，台北市警察局大安分局接獲吳姓女住持報案，稱四維路上一處精舍有女信徒倒臥其內；員警趕赴現場發現，女信徒全身瘀青且失去生命跡象；經法醫解剖，研判女信徒因橫紋肌溶解症而身亡。

檢警查出，死者蔡女當天與吳姓女主持等人在北市某家餐廳進行讀書會，蔡女當場進行宗教儀式跪拜，但疑因身體狀況不佳，加上長時間跪拜，最終因橫紋肌溶解症而身亡。吳姓女住持和信徒李男、姜女涉嫌將死者放置於手推車上，一路搬運至精舍再各自離去。

檢警循線追查，查出死者積蓄遭人盜領，認為吳姓女住持等3人涉嫌重大，113年9月拘提3人並搜索精舍和餐廳等地，檢察官訊後將3人聲押禁見獲准。

檢警擴大偵辦，查出案發時另有信徒吳女、呂女涉案，隨即再度發動偵查，檢察官複訊後諭令吳女、呂女交保。

檢警過濾扣案的被告手機發現，死者生前曾跟隨作家王薀修行，並協助處理王男財務，有事證顯示王男涉嫌；今年1月7日拘提王男到案，查扣手機、筆電、隨身硬碟和筆記本等證物，檢察官訊後聲押禁見王男獲准。

此外，檢察官今年1月10日、13日、20日3度以證人身分傳喚同為信徒的藝人李威與其妻子說明，訊後均請回。

另一方面，今年1月23日，檢察官聲請具保停押吳姓女住持、李男與姜女；法院裁定3人分別以新台幣60萬元、50萬元、70萬元交保，均限制出境、出海，並實施科技監控。

檢警過濾被告供述、證人證述與相關金流，查出另有多名核心信徒涉案，再度指揮警方發拘提信徒李男、游女、黃女到案，另有信徒幹女、梁女自行到案說明。檢察官訊後，諭令黃女15萬元交保，並限制出境、出海，另聲押禁見梁女、幹女、游女獲准。

目前全案共有11名被告，其中4名被告在押，檢察官今天上午再度提訊王薀釐清案情與被告供述，全案朝傷害致死罪偵辦。

檢察官 王薀 聲押

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