家人慘遭連環騙1500萬 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

桃園市副市長王明鉅的家人驚傳遭詐1500萬元，這位家人發現被騙後委任律師提告，未料該律師竟也是詐團臥底。王明鉅今受訪表示，這位家人是親戚的子女，詳細案情他也不清楚，自己也是看新聞才知道，親戚子女已成年，事情就由當事人自己處理。

檢警去年查獲由蕭姓男子主導的詐騙集團。案件調查過程中發現，受害者之一是王明鉅的家屬。令人震驚的是，王家委託的律師陳冠宇竟是詐騙集團的成員。

在這起連環詐騙案中，王家遭詐騙集團誘騙抵押房產，總金額高達3000萬元，其中1500萬元已落入詐騙集團手中。桃園地檢署去年底依法聲請羈押陳姓律師等4名嫌犯，並以詐欺等4項罪名提起公訴。