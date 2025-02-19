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家人慘遭連環騙1500萬 桃副市長王明鉅：看新聞才知道
桃園市副市長王明鉅的家人驚傳遭詐1500萬元，這位家人發現被騙後委任律師提告，未料該律師竟也是詐團臥底。王明鉅今受訪表示，這位家人是親戚的子女，詳細案情他也不清楚，自己也是看新聞才知道，親戚子女已成年，事情就由當事人自己處理。
檢警去年查獲由蕭姓男子主導的詐騙集團。案件調查過程中發現，受害者之一是王明鉅的家屬。令人震驚的是，王家委託的律師陳冠宇竟是詐騙集團的成員。
在這起連環詐騙案中，王家遭詐騙集團誘騙抵押房產，總金額高達3000萬元，其中1500萬元已落入詐騙集團手中。桃園地檢署去年底依法聲請羈押陳姓律師等4名嫌犯，並以詐欺等4項罪名提起公訴。
王明鉅今天在市政會議前受訪表示，所謂的家人是親戚，但他對案情不是很清楚，自己也是看新聞才知道，後續還是尊重司法調查，親戚的子女都成年了，再由當事人自己處理。
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