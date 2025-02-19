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中秋摸彩涉賄？羅廷瑋遭控立委當選無效 今判有效確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

國民黨籍羅廷瑋去年當選台中市區域立委，不過無黨籍對手賀姿華指控，羅在前年9月間舉辦得中秋晚會提供2000元彩金，提供摸彩，涉嫌違反選罷法，提出當選無效之訴，不過一審認定，舉辦單位為選舉中立單位，羅僅為正常社交禮儀，且參與者不特定是選區選民，判當選有效，二審今審結，駁回上訴，當選有效確定。

羅廷瑋、賀姿華在前年分別以國民黨、無黨籍投入台中市第六選區區域立委選舉，羅去年初當選為區域立委。

不過對手賀姿華指控，羅在前年9月22日參與東區合作社區發展協會舉辦的中秋晚會，羅除擔任晚會來賓之外，也身背寫有「中西東南區立法委員候選人，本人羅廷瑋」字樣的看板。

羅在台上摸彩時，另向同台的合作里長表示「借一千元，來摸彩，今年來繼續借我一千元好嗎?」、「我會還錢你放心」、「先摸一千，好嗎」、「兩個好了，兩千」、「跟大家報告，這跟選舉沒關係」、「去年我也有做，今年我也可以繼續加碼」等語，隨後由里長從錢包內提供2000元供羅在現場摸彩。

對手指控，羅廷瑋此舉以無償提供摸彩現金，與約為投票的行為間具有對價關係，依一般社會生活經驗，足以動搖或影響具有投票權人的投票意向，有行賄行為的要件，認為違反選罷法，提出民事當選無效之訴。

台中地院審認，現場是選舉中立單位舉辦的中秋晚會，具有節慶舉辦的例行性，非選舉相關場合，在場參與民眾，也未限制為第六選區選民，另為吸引民眾參與，還有其他各單位或民意代表提供禮品摸彩，不是只有羅提供，且羅全程沒有參選、政見、政績等選舉相關言論。

台中地院指出，綜合各項客觀情事判斷，可認為羅廷瑋提供現金2000元摸彩，尚符合一般社會通念的正常社交禮儀，難認該當賄選犯罪構成要件，駁回當選無效之訴，判當選有效。

全案上訴台中高分院後，今天審結宣判，合議庭認為無主觀犯意，無與現場民眾約定，為投票權的行使，沒有違反選罷法，判當選有效，全案確定。

國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片

投票 立委選舉 羅廷瑋

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