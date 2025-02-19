辱警「你真的有夠機歪」 二審這原因改判無罪...3萬免罰了
陳姓男子去年2月騎機車，經台南中西區忠義路二段與中正路口，因安全帽未扣而遭警攔停，辱警「你真的有夠機歪」被逮捕，被依犯侮辱公務員罪處罰金3萬元，上訴後法官認他急著離去現場，以便趕往醫院接送母親且言語前員警已完成盤查，難認有何影響公務員執行公務認他無罪。
他矢口否認有妨害公務犯行，辯稱沒有惡意，他認為沒有犯法，警員不聽其解釋，他就走到旁邊說算他倒楣，雞巴，警員站在旁邊就說錄到了，但他並非針對警員，未正面面對警員。
台南地院合議庭認為，陳遭員警攔停當下，正急著趕往醫院接送母親，緊接著前去工作，根據員警配戴密錄器譯文顯示，他於言語前，確有高達8次向員警表達「我上班來不及了」、「你這樣會害死人」，並有高達5次表達「我老母在住院」，顯見他當時急著離去現場，已處於情緒高昂狀態，又認為員警未聽其解釋，一時情緒反應才脫口而出，難認其主觀上有何侮辱公務員犯意。
合議庭指出，陳言語前，已提供其身分證字號供員警核對，配合員警完成身分盤查，除後續因故以短暫言語宣洩不滿情緒外，尚難看出有何其他積極行為干擾員警執行勤務，而有足以影響公務員執行公務情形。
同時，他語畢後隨即遭員警逮捕，帶離現場並前往派出所，也配合製作警詢筆錄，可見上開言語內容客觀上並未干擾員警指揮、聯繫及遂行公務，難僅以他短暫冒犯言語即推認已達「足以影響公務員執行職務」程度。合議庭撤銷原判決，認陳無罪。
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