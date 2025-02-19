璞學智慧關閉遭2學校求償 判賠共逾1388萬
曾和不少學校合作STEAM教育學程的璞學智慧宣布關閉，康橋學校與衛理女中分別代受害學生家長求償，日前士院判決璞學智慧應給付康橋學校與衛理女中895萬多元與493萬餘元，可上訴。
民國113年6月間，來自澳洲的「Actura璞學智慧」在官網發布集團董事長道歉函，內容提到「由於疫情的持續衝擊、經營不善和現金流不足，ActuraInternational Corp.全球教育集團現將進行公司關閉與清算」。
同時，台灣璞學智慧趙姓負責人也發出聲明指出，台灣公司員工嘗試自救，並期找到包括國際研學對家長退錢的各種可能解決方案，但目前現金均為澳洲Actura母公司取走。
士林地方法院判決指出，台北市私立衛理女子高級中學、康橋國際學校分別有數名學生家長已繳交太空學校、國際學習課程費用給璞學智慧，經校方協商，約定由校方受讓受害家長的債權與損害賠償請求權，據此提出民事求償。
判決指出，康橋學校請求璞學智慧給付團費金額新台幣895萬多元；衛理女中則請求璞學智慧給付團費410萬餘元，另請求給付團費總額20%的違約金，共計493萬餘元。
士院指出，康橋學校部分的判決，因璞學智慧經合法通知未於言詞辯論期日到場，也未出具書狀，以一造辯論而為判決，因此判決璞學智慧應全額賠償。
衛理女中的部分，士院表示，依照璞學智慧與家長間簽訂的合約，可認衛理女中的主張有理由，且璞學智慧對此不爭執，因此判決璞學智慧全額賠償，全案可上訴。
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