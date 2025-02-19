快訊

不是高嘉瑜！欣欣百貨發重訊 李文英接新董座

獨／誰搞破壞？高雄大同醫院醫用氣體管線標示被抹除 危病患安全

王大陸砸百萬逃兵！富二代家世被挖 王爸發聲：很失望

聽新聞
0:00 / 0:00

工程公司欠稅費百萬 不動產工程款扣押後趕快繳清

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣一間工程公司因逾期未繳納2024年10月營業稅149萬餘元，即使被加徵10%滯納金仍不繳納，還另有滯欠健保費，經北區國稅局及健保署移送法務部行政執行署新竹分署行政執行。新竹分署發現，該公司銷售額相當高，過去一年間的銷售額達7000萬餘元，名下還有多筆建築用地與車輛，因此發動執行程序，欲查封其不動產與工程款債權，成功使該公司繳清欠款。

新竹分署指出，收案後迅速調查該工程公司財產，發現對方銷售額相當高，過去一年間銷售額達7000萬餘元，且公司還承攬多筆公共工程，去年決標金額高達2600萬餘元，此外，該公司名下有多筆建築用地及多輛車。

新竹分署說，調查後立即發動執行程序，查封該公司名下不動產，扣押其工程款債權，並與國稅局至現場查找該公司車輛。執行人員到場，雖未查獲車輛，但該公司負責人當日就新竹分署聯繫，並立即繳清營業稅及健保費169萬餘元，請求新竹分署盡速撤銷查封及扣押。

新竹分署確認該公司已繳款，便立即撤銷不動產查封及工程款扣押。新竹分署呼籲，民眾接到稅捐、罰鍰或勞健保繳款書後，務必於期限內繳清，如逾期未繳，便會移送行政執行，存款、股票、薪水、動產、工程款甚至不動產等都有可能遭到扣押、查封，得不償失。

新竹分署查封該工程公司不動產及扣押工程款後，執行人員接到該公司負責人來電表示欲繳清欠款。圖／新竹分署提供
新竹分署查封該工程公司不動產及扣押工程款後，執行人員接到該公司負責人來電表示欲繳清欠款。圖／新竹分署提供

健保署 新竹 行程

延伸閱讀

8點檔男星捲泰國投資吸金案改判4年6月 北聯幫主仍處13年4月

竹縣工程行欠百萬營業稅 土地遭查封後立即補繳

「獨身貴族」積欠百萬保費 275件新包新服飾將拍賣

婦人150張罰單欠逾15萬！桃園分署路邊封車嚇到當場繳清

相關新聞

家人慘遭連環騙1500萬 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

桃園市副市長王明鉅的家人驚傳遭詐1500萬元，這位家人發現被騙後委任律師提告，未料該律師竟也是詐團臥底。王明鉅今受訪表示...

影／未戴口罩遭勸殺店員13刀 死刑變無期遭最高院撤銷...更一審仍無期

紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，蔣刺殺蔡13刀致死，他稱服藥無意識、不知為何行凶，桃園地院依殺人罪判死刑，台...

竹聯幫主黃少岑治喪期間 嫡系堂口幫風堂明晚春酒取消

竹聯幫主「么么」黃少岑本月4日病逝，家屬訂3月6日舉行告別式，黃少岑生前欽點嫡系人馬「雞坤」張坤吉接掌風堂堂主，風堂原訂...

中秋摸彩涉賄？羅廷瑋遭控立委當選無效 今判有效確定

國民黨籍羅廷瑋去年當選台中市區域立委，不過無黨籍對手賀姿華指控，羅在前年9月間舉辦得中秋晚會提供2000元彩金，提供摸彩...

辱警「你真的有夠機歪」 二審這原因改判無罪...3萬免罰了

陳姓男子去年2月騎機車，經台南中西區忠義路二段與中正路口，因安全帽未扣而遭警攔停，辱警「你真的有夠機歪」被逮捕，被依犯侮...

工程公司欠稅費百萬 不動產工程款扣押後趕快繳清

新竹縣一間工程公司因逾期未繳納2024年10月營業稅149萬餘元，即使被加徵10%滯納金仍不繳納，還另有滯欠健保費，經北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。