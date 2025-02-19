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工程公司欠稅費百萬 不動產工程款扣押後趕快繳清
新竹縣一間工程公司因逾期未繳納2024年10月營業稅149萬餘元，即使被加徵10%滯納金仍不繳納，還另有滯欠健保費，經北區國稅局及健保署移送法務部行政執行署新竹分署行政執行。新竹分署發現，該公司銷售額相當高，過去一年間的銷售額達7000萬餘元，名下還有多筆建築用地與車輛，因此發動執行程序，欲查封其不動產與工程款債權，成功使該公司繳清欠款。
新竹分署指出，收案後迅速調查該工程公司財產，發現對方銷售額相當高，過去一年間銷售額達7000萬餘元，且公司還承攬多筆公共工程，去年決標金額高達2600萬餘元，此外，該公司名下有多筆建築用地及多輛車。
新竹分署說，調查後立即發動執行程序，查封該公司名下不動產，扣押其工程款債權，並與國稅局至現場查找該公司車輛。執行人員到場，雖未查獲車輛，但該公司負責人當日就新竹分署聯繫，並立即繳清營業稅及健保費169萬餘元，請求新竹分署盡速撤銷查封及扣押。
新竹分署確認該公司已繳款，便立即撤銷不動產查封及工程款扣押。新竹分署呼籲，民眾接到稅捐、罰鍰或勞健保繳款書後，務必於期限內繳清，如逾期未繳，便會移送行政執行，存款、股票、薪水、動產、工程款甚至不動產等都有可能遭到扣押、查封，得不償失。
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