快訊

王大陸涉逃兵役掀關注 坊間避服兵役手法竟還有這招

尼爾蓋曼性醜聞：英國故事大師被控性侵施虐

92年前祖輩土地變河道 他爭1／157浮覆地所有權贏了！

聽新聞
0:00 / 0:00

竹聯幫主黃少岑治喪期間 嫡系堂口幫風堂明晚春酒取消

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

竹聯幫主「么么」黃少岑本月4日病逝，家屬訂3月6日舉行告別式，黃少岑生前欽點嫡系人馬「雞坤」張坤吉接掌風堂堂主，風堂原訂今晚舉辦春酒，但適逢黃少岑治喪期間，風堂為表達對老幫主的哀思，決定取消明晚的春酒活動。

竹聯幫老字號堂口「風堂」，因堂內大老「肚皮」、張國強、張國棟兄弟陸續離開，黃少岑因此指定由作風低調的張坤吉擔任堂主，風堂趕在農曆年關前，於台北市中山區「逸香樓」舉辦堂主交接，席開8桌，宴請對象包括忠堂、孝堂、仁堂、平堂、青堂，成員都是過去在竹聯當過堂主以上的資深要角，當時黃少岑已因病住進榮總，未能出席。

據了解，張坤吉上次舉辦堂主交接時，幾乎都是宴請與他有私誼的幫內大老，沒找中生代與新生代幹部參加，為了正式讓其他人也知悉他接堂主，因此才會在年前規畫舉辦春酒，時間訂於2月20日，無奈黃少岑本月4日病逝，幫內上下都在籌備告別式，所以取消春酒晚會。

風堂早年是竹聯幫火力部隊，但近年行事作風轉趨低調，以台北市大安區的禮儀社「萬善堂」為堂口，專門做燒庫錢的生意，因靠近二殯的地緣關係，積攢了不少錢，經濟實力相當不錯，黃少岑移靈慈恩園時，大體也交由「萬善堂」負責淨沐，足見風堂是黃少岑生前相當信任的堂口。

風堂首任堂主是綽號「弟子」的唐實生，當時幫骨幹成員有張小海與總護法朱才盛等人，之後在張國強、張國棟兄弟帶領下，在殯葬這塊領域打出一片天地，也讓堂口每月有穩定的收入來源。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

已故竹聯幫主黃少岑訂3月6日舉辦告別式，嫡系堂口風堂在治喪期間取消春酒晚會。記者林伯東／攝影
已故竹聯幫主黃少岑訂3月6日舉辦告別式，嫡系堂口風堂在治喪期間取消春酒晚會。記者林伯東／攝影

告別式 春酒 竹聯幫

延伸閱讀

黃少岑訃聞曝光首日 縱貫線教父林水樹赴靈堂捻香

竹聯幫主黃少岑訃聞公開 治喪委員會政商雲集…柯建銘當主委

太陽聯盟正副盟主率領23分會 赴黃少岑靈堂弔唁致哀

花蓮日出大道竟違規治喪 縣府首次開罰並收上萬場地費

相關新聞

竹聯幫主黃少岑治喪期間 嫡系堂口幫風堂明晚春酒取消

竹聯幫主「么么」黃少岑本月4日病逝，家屬訂3月6日舉行告別式，黃少岑生前欽點嫡系人馬「雞坤」張坤吉接掌風堂堂主，風堂原訂...

高年次未役役男 新北尚有262人

藝人王大陸被控涉嫌以假病歷，疑假裝心臟問題逃避兵役，讓外界關注高年次役男議題。新北市政府掌握，新北目前超過33歲未役役男...

92年前祖輩土地變河道 他爭1／157浮覆地所有權贏了！

台北社子島堤防外的和尚洲，92年前因淡水河淹沒消失，光復後浮覆而重新編列並分割地號，登記為中華民國所有。李姓男子主張祖輩...

不滿鄰居在窗邊噴防蚊液 他以菜刀回擊結果曝

王男長期與鄭姓鄰居不睦，去年3月間不滿鄭在他家窗邊噴防蚊液生怨，當晚趁鄭下樓之際，戴安全帽埋伏在樓梯口，持菜刀瘋狂攻擊，...

泰房市吸金案 藝人成潤改判4年半

台東縣台東市前市長陳建閣開設「瑞傑」國際地產公司，被控以詐術遊說投資客投資泰國不動產、吸金逾六億元，台北地方法院依銀行法...

後壁農會改選涉賄 2陣營遭搜索

各地基層農會選舉日前落幕，南部多家農會爆賄選，台南後壁區農會現任理事長蕭麗姿與總幹事林怡歆兩陣營激戰，檢調警接獲檢舉疑用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。