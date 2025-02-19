竹聯幫主黃少岑治喪期間 嫡系堂口幫風堂明晚春酒取消

竹聯幫主「么么」黃少岑本月4日病逝，家屬訂3月6日舉行告別式，黃少岑生前欽點嫡系人馬「雞坤」張坤吉接掌風堂堂主，風堂原訂今晚舉辦春酒，但適逢黃少岑治喪期間，風堂為表達對老幫主的哀思，決定取消明晚的春酒活動。

竹聯幫老字號堂口「風堂」，因堂內大老「肚皮」、張國強、張國棟兄弟陸續離開，黃少岑因此指定由作風低調的張坤吉擔任堂主，風堂趕在農曆年關前，於台北市中山區「逸香樓」舉辦堂主交接，席開8桌，宴請對象包括忠堂、孝堂、仁堂、平堂、青堂，成員都是過去在竹聯當過堂主以上的資深要角，當時黃少岑已因病住進榮總，未能出席。

據了解，張坤吉上次舉辦堂主交接時，幾乎都是宴請與他有私誼的幫內大老，沒找中生代與新生代幹部參加，為了正式讓其他人也知悉他接堂主，因此才會在年前規畫舉辦春酒，時間訂於2月20日，無奈黃少岑本月4日病逝，幫內上下都在籌備告別式，所以取消春酒晚會。

風堂早年是竹聯幫火力部隊，但近年行事作風轉趨低調，以台北市大安區的禮儀社「萬善堂」為堂口，專門做燒庫錢的生意，因靠近二殯的地緣關係，積攢了不少錢，經濟實力相當不錯，黃少岑移靈慈恩園時，大體也交由「萬善堂」負責淨沐，足見風堂是黃少岑生前相當信任的堂口。

風堂首任堂主是綽號「弟子」的唐實生，當時幫骨幹成員有張小海與總護法朱才盛等人，之後在張國強、張國棟兄弟帶領下，在殯葬這塊領域打出一片天地，也讓堂口每月有穩定的收入來源。