92年前祖輩土地變河道 他爭1／157浮覆地所有權贏了！

台北市社子島堤防外的和尚洲92年前遭淡水河淹沒，但光復後浮覆，土地登記為中華民國所有，李姓男子主張祖輩為和尚洲中洲埔小段9筆地號地主，他為再轉繼承人之一，提告確認土地是他和另「156人」共有，命國有財產署塗銷土地應有部分1／157登記；李一、二審勝訴，國產署未上訴而確定。該地現為社子島堤防與富洲河濱公園。記者王宏舜／攝影 台北社子島堤防外的和尚洲，92年前因淡水河淹沒消失，光復後浮覆而重新編列並分割地號，登記為中華民國所有。李姓男子主張祖輩為和尚洲中洲埔小段9筆地號地主，他為再轉繼承人之一，提告確認土地是他和另「156人」共有，命國有財產署塗銷土地應有部分1／157登記；李一、二審勝訴，國產署未上訴而確定。

類似浮覆地案件近年屢見，過去引用被審編為判例的最高法院1981年度台上字第311號民事判決，法院認為土地登記為國有後，過了15年不能請求塗銷登記，贏家多是國有財產署。

這起爭議的番地日據時期為民人李根勇與其他人共有，昭和7年（1932年）因坍沒成河川敷地而削除，台灣光復後浮覆，重新編列並分割登記為台北市士林區中洲段9個地號，並登記為國有，管理機關分別為台北市工務局水利工程處、國產署。比對現場，土地位於社子島堤防與富洲河濱公園用地一帶。

李主張，土地浮覆後，所有權就該回復。國有財產署先是主張日據時期土地台帳上這些番地登載的「李根勇」，與李所稱的被繼承人「李根勇」非同一個人。國產署表示，這9筆地號雖經國家完成所有權第一次登記，但還未經台北市政府劃定河川區域以外，未脫離「水道」狀態，且管理機關是水利處，依法還是未浮覆地土地，無從依土地法第12條第1項規定回復所有權。

土地法第12條規定「私有土地，因天然變遷成為湖澤或可通運之水道時，其所有權視為消滅」、「回復原狀時，經原所有權人證明為其原有者，仍回復其所有權。」

此外，國產署認為李姓男子的請求權罹於消滅時效，不能再請求，且其中5筆地號土地由水利處施作堤防和防汛工程，提供公眾使用超過20年，國產署可以依民法第769條規定時效取得所有權。

明治37年（1904年）完成土地調查，設置土地台帳、地籍圖等圖簿，台灣高等法院民事庭認為依據台帳記載，這些番地為李根勇和其他156人分別共有，日據時期在台北廳芝蘭二堡和尚洲中洲埔庄只有一戶叫「李根勇」，也確定這名地主與李姓男子所指的「被繼承人」是同一個人。

高院判決指爭議的土地既經士林地政公告浮覆、編列為土地，李根勇自然有1／157的所有權，他1960年死亡，李姓原告為再轉繼承人，自然能繼承。

除了李姓男子外，還有其他浮覆地訴訟，原告雖是不同人，但「律師卻都是同一組人馬」。據了解，原告並不會親自出庭，全都交給律師去主張，但背後有土地開發公司運作可尋。

水利法規定，水道治理計畫線或用地範圍線內的土地，得依法徵收；未徵收者，為防止水患，可限制使用。而河川區域內無法使用的私有土地，若位於都市計畫範圍內，經主管機關核定實施計畫，而尚未辦理徵收前，得準用都市計畫法第83條之1第2項所定辦法有關可移出容積訂定方式、可移入容積地區範圍、接受基地可移入容積上限、移轉方式及作業方法等規定辦理容積移轉。