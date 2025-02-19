不滿鄰居在窗邊噴防蚊液 他以菜刀回擊結果曝

王男長期與鄭姓鄰居不睦，去年3月間不滿鄭在他家窗邊噴防蚊液生怨，當晚趁鄭下樓之際，戴安全帽埋伏在樓梯口，持菜刀瘋狂攻擊，鄭負傷逃出送醫倖免於難，桃園地院審結，依殺人未遂罪判刑3年，執行完畢進入適當場所監護1年6月，可上訴。

法院審理時，41歲王男否認對鄭姓鄰居行兇，並以「案發當時我在家沒出門」來辯稱，還當庭指出「監視器無法證明我有涉案」。辯護律師說，王雖無就醫紀錄，在偵查中也自認沒精神疾病，仍請鑑定犯案時精神狀況；王男在旁一直說「我沒有精神病，我很正常！」

合議庭綜合告訴人鄭男及桃園分局到場查獲警員的證詞、現場監視錄影、被告王男丟棄菜刀上血跡、案發現場血跡等DNA鑑定結果，認定被告王男確有持菜刀朝鄭姓鄰居行兇事實。又依被告所持兇器為菜刀、攻擊告訴人頭、胸、腹要害等情，可認被告具有殺人犯意。

合議庭參酌北市聯醫鑑定，被告涉案時受思覺失調症、急性精神病狀態影響，處於認知判斷能力缺損情形，辨識行為違法及辨識行為能力均顯著減低的意見，考量被告於警方破門逕行搜索前將菜刀、鄭男的黑色側背包從屋內往窗外丟擲，顯見他行為時，尚未達不能辨識行為違法或欠缺依其辨識而行為能力的程度，依法減輕其刑。審酌被告犯罪情節、犯後態度、所生危害、身心狀況、家庭經濟等情狀，量處適當之刑。