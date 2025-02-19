壯壯女當街搜刮身障街友400元 因這理由獲判無罪
身材壯碩的程姓女子長年混跡桃園火車站周邊，不滿呂姓身障街友瓜分地盤，2023年起專找呂的麻煩，某天路過突將呂推倒拿走他的助行器，數天後又遇，她又將呂推倒當街搜刮400元，桃園地院審結，依強制罪判拘30日，強盜部分證據不足無罪，可上訴。
法院審理時，被告程女當庭承認，當天傍晚與呂姓身障街友雙方因發生口角爭執，並將呂男的四腳助行器拿走等事實，但她辯稱，當時因為呂男先開口罵她，挑起事端，還要拿四腳助行器打她，她才會將四腳助行器拿走，讓呂沒辦法追打她，這是正當防衛云云。
法官依據告訴人呂男及證人的證述，認定被告程女是向告訴人索討金錢未果，才會強取告訴人的助行器，妨害告訴人的行動自由。被告的辯詞不可採信。合議庭審酌被告程女的犯罪情節、犯後態度、家庭經濟、知識程度等一切情況，量處主文所示之刑。
至於檢方起訴指出，另認被告於同年6月6日中午在桃園火車站前商圈，強取告訴人呂男口袋的400元涉犯強盜罪嫌。由於除了告訴呂男單一指述外，尚無證據證明被告程女在警方找到之際，身上所持有的現金396元就是告訴呂男所稱遭到強盜的金錢，被告程女並提出換匯水單證明這部分的錢是她換匯所得，又案發地點人來人往，根據情況判斷，被告不可能在這裡進行強盜行為。因認此部分公訴意旨尚屬不能證明，應為無罪諭知。
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