壯壯女當街搜刮身障街友400元 因這理由獲判無罪

身材壯碩的程姓女子長年混跡桃園火車站周邊，不滿呂姓身障街友瓜分地盤，2023年起專找呂的麻煩，某天路過突將呂推倒拿走他的助行器，數天後又遇，她又將呂推倒當街搜刮400元，桃園地院審結，依強制罪判拘30日，強盜部分證據不足無罪，可上訴。

法院審理時，被告程女當庭承認，當天傍晚與呂姓身障街友雙方因發生口角爭執，並將呂男的四腳助行器拿走等事實，但她辯稱，當時因為呂男先開口罵她，挑起事端，還要拿四腳助行器打她，她才會將四腳助行器拿走，讓呂沒辦法追打她，這是正當防衛云云。

法官依據告訴人呂男及證人的證述，認定被告程女是向告訴人索討金錢未果，才會強取告訴人的助行器，妨害告訴人的行動自由。被告的辯詞不可採信。合議庭審酌被告程女的犯罪情節、犯後態度、家庭經濟、知識程度等一切情況，量處主文所示之刑。