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「地面師」連環詐 彰縣董娘損失逾億

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣員林警分局調查一名董事長的媽媽被詐，財損超過1億元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林警分局調查一名董事長的媽媽被詐，財損超過1億元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣上演台版「地面師」案。1名企業董事長的6旬母親去年接到假檢警電話，告知她的帳戶涉洗錢案須被監管。董娘不但交出帳戶，還抵押名下2幢透天厝借錢贖回，合計財損破億元；警方逮捕20名詐團嫌犯移送，全案擴大偵辦。

彰化縣員林警分局表示，詐團分工精細，找來車手、收水車、水房、機房，還有持有合格執業執照的代書、地政士及律師，提供一條龍服務。據了解，由林姓汽車旅館業者提供資金，林被捕後矢口否認，聲稱只是單純借款周轉資金，並未涉詐。

據了解，這名董娘去年2月接到自稱刑警大隊來電，指控她涉及詐騙洗錢，須監管帳戶資金流向，且「偵查不公開」，不可對外洩漏，又有「檢察官」來電同樣要求，還線上調查董娘涉及的不法情事，讓她深信不疑，交出2個金融帳戶所有證件。

假檢警詢問董娘有無不動產，若有需交付監管，董娘怕家人知道她「涉案被調查」，聽從詐團介紹的地政士、代書建議，把名下位在員林市的2幢透天厝，設定抵押給林姓男子，對方付款2700萬元；董娘到員林地政所辦理手續，拿到現金交給「檢察官」。

警方表示，董娘為不讓家人起疑，向朋友借錢湊足2700萬元，交給林男換取塗銷設定抵押；她的異常行為引起家人注意，得知後立即報警，警方分頭到台北、台中、桃園、台南等地5度搜索，逮捕首腦28歲徐男、37歲林男與律師、地政士、代書、水房等18人，全案依涉洗錢防制法、重利罪、3人以上共同詐欺取財罪移送偵辦。

董娘 詐騙 透天厝

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