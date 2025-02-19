後壁農會改選涉賄 2陣營遭搜索

各地基層農會選舉日前落幕，南部多家農會爆賄選，台南後壁區農會現任理事長蕭麗姿與總幹事林怡歆兩陣營激戰，檢調警接獲檢舉疑用不法手段，前天發動搜索，訊後依違反個資法、農會法投票行賄罪嫌，蕭麗姿交保10萬元。

蕭麗姿說，「自己沒有、也不會去賄選」，靜待司法調查。林怡歆也在臉書貼文證實，「我們的代表被帶走詢問，相信所有的一切調查，都能還我們清白」，但自己並沒被帶去調查站或地檢署。

台南32家基層農會15日改選，投票率平均達46%，選出473名農事小組長及1320名會員代表；南市農業局指出，選舉有競爭的包括後壁區、楠西區、北門區、台南地區和歸仁區農會。

後壁區農會傳出理事長蕭麗姿與總幹事林怡歆分裂，各自爭取支持，應選45席代表，登記60席，當天投票率達77%，最後林怡歆陣營獲過半26席，她也在開票後宣布勝選，並說會堅持到24日選出過半席次理事，以利後續聘任總幹事。

台南地檢署接獲後壁區農會代表選舉疑涉不法情資，由檢察官鄭聆苓指揮調查局、警方組專案小組蒐證，前天同步至雙邊陣營搜索，包括蕭麗姿住處，查扣她的行動電話等，帶回蕭麗姿、林怡歆胞弟及幾名農會會員。

檢察官訊問後，認為蕭麗姿涉違反個資法、農會法投票行賄等罪嫌，犯嫌重大但無聲請羈押必要，以10萬元交保。蕭麗姿此次順利選上代表，即使涉案，不影響後續選舉資格。本案也是此次農會改選，台南地檢署偵辦的首起涉賄案件。