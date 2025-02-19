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涉施壓受騷擾當事人 國防院副執行長停職

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

國防安全研究院前執行長李文忠請辭後，傳出國防部國防院官員施壓受騷擾女性當事人，國防院證實，副執行長韓岡明暫停職務，昨傳出韓仍占用副執行長辦公室一事，國防院表示，因韓原本研究室另有他用，暫時使用辦公室，待新研究室整理好後再調整。

國防院前執行長李文忠以健康因素請辭，遭爆料曾經飆罵國防院同仁，還對女員工傳不當訊息，事後又衍生國防院高層及國防部官員疑似對「吹哨者」施壓騷擾，國防部十二日宣布將整評司相關官員調離非主管職，靜待專案編組調查。國防院方面也有主管遭停職或調職。

昨天傳出，國防院副執行長韓岡明已遭停職，卻仍在原辦公室內辦公、上班，未依公文要求辦理調職並搬離辦公室，違反國防部對國防院的要求。

國防院回應表示，韓岡明為性平案件關係人，依國防院「工作場所性騷擾防治、申訴及懲戒辦法」，暫時停止副執行長職務，靜待調查，自二月十三日起調整為「中共政軍暨作戰概念研究所」委任研究員；惟因韓岡明原先之研究室已有他用，暫時於副執行長室做研究，俟新研究室整理完畢後，再行調整。

國防部發言人孫立方說，國防部日前已經說明，要求國防院依照相關法規去考量確實調查，且應保護當事人；對於國防部人員涉及施壓的傳聞，當天就已將當事人調離主管職，做了明快處置。

國防部 國防院 辦公室

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