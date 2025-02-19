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泰房市吸金案 藝人成潤改判4年半

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

藝人成潤捲入吸金詐騙案，檢方指控他犯銀行法非法經營銀行業務罪，一審遭處5年徒刑，台灣高等法院昨改判他4年6月刑。圖／聯合報系資料照
藝人成潤捲入吸金詐騙案，檢方指控他犯銀行法非法經營銀行業務罪，一審遭處5年徒刑，台灣高等法院昨改判他4年6月刑。圖／聯合報系資料照
台東縣台東市前市長陳建閣開設「瑞傑」國際地產公司，被控以詐術遊說投資客投資泰國不動產、吸金逾六億元，台北地方法院依銀行法非法經營銀行業務等罪判決陳十年徒刑。案經上訴，台灣高等法院以陳繳回犯罪所得，改判五年徒刑。

本案被告共十二人，北聯幫幫主王際平一審被判十三年四月刑、藝人陳伯偉（成潤）被判五年刑、「砰砰阿峰」吳勇峰遭判二年、緩刑五年，法人傑瑞國際公司判罰二億五千萬元，犯罪所得六億多元沒收。二審昨也撤銷陳伯偉、吳勇峰部分，分別改判四年六月、免刑。

檢方指控，王際平延攬陳建閣擔任瑞傑登記負責人，再招募音樂人吳勇峰等擔任投資說明會講師，由吳培訓成潤、多名外型標致女子擔任講師，或以架設網站、辦說明會宣講瑞傑海外建案獲利可期。

二○一六年起，瑞傑團隊聲稱在泰國投資興建「瑞傑花園」案，投報率是台灣的百分之二百，不少投資人受騙上當。但「瑞傑花園」建案興建不久便喊停，投資人血本無歸，向檢調檢舉，被害人超過二百人。

高院認為，王際平及傑瑞公司部分，原判決認事、用法、量刑均無違誤或不當，駁回上訴；吳勇峰因自首，繳交全部犯罪所得，依銀行法第一二五條之四第一項規定，免除其刑。陳伯偉犯罪所得金額較原審認定少，且依犯罪分工角色，原判決量刑稍重，改判較輕之刑。

台東 投資人 泰國

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