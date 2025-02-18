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想內線交易賺錢還倒賠 泰豐輪胎前代理公會理事長10萬交保
股票上市的輪胎製造大廠泰豐輪胎，去年因觀音廠要關閉，有意裁撤職員，時任代理公會理事長吳聲華、技術部經理黃建興，獲悉利空訊息後，憂心股價下跌，事前出脫持股避損，台北地檢署檢察官黃珮瑜今指揮調查局搜索談吳、黃共5人到案，檢方複訊後依違反證交法命吳10萬元交保。
據了解，泰豐輪胎在2023年間，因美國客戶大砍訂單，公司計畫關掉觀音廠，因通知工會有裁員計畫，負責公會的吳聲華獲悉利空消息後，沒先出脫手中持股，反而先去買股票，然後再出脫，原本想撈一筆，沒想到利空消息公告後，股價先跌後漲，吳來不及回補，沒賺到錢還虧了上萬元，由於是在重大消息期間買賣股票，涉及內線交易。
據了解，吳聲華接受詢問時認罪，坦承自己有內線交易行為，他替自己辦保後，快步離開地檢署，黃建興仍在偵訊中。
泰豐輪胎2023年2月10日發布重訊，表示受到美國反傾銷稅、原物料上漲以及疫情等多重打擊下，董事會決議通過暫停觀音廠生產，觀音廠佔公司營運約9成，影響重大。另外，中壢舊廠開發案擬採預售部分土地的方式籌措資金以重啟標售，以改善財務結構並充實營運資金。
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