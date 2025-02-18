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失業保全員加入詐團當車手 鋌而走險換來1年6月徒刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣周姓男子去年6月失業，加入詐團當車手，7月收款80萬元，遭警查獲和詢問後移送偵辦。彰化地方法院審酌周男非主謀，未查獲洗錢財物，已無從於本案阻斷金流，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處1年6月有期徒刑。可上訴。

判決書表示，周男（56歲）去5月在臉書看到兼職工作，十分心動，聯繫暱稱「Li Dear」、「碩碩」，得知這個工作到處向陌生人收取款項不明的現金，就懷疑工作涉及違法，因而質問是什麼款項需要專人去收，還想知道工作是否合法，表示「若合法最好，不合法也能斟酌」等語，後來就沒聯繫，未料6月周男遭保全公司辭退，即再度聯繫「Li Dear」加入詐團，約定每筆款項周男取收2千元報酬。

詐團在臉書設立「阿格力理財投資」社群，鹿港鎮黃姓男子點擊，一名佯稱「助理-李曉楠」要求黃與「富國-黃欣妍」互加好友，並黃下載「富國外資帳戶APP」，2024年5月至6黃依指示匯款到指定帳戶投資，每天看假APP只漲不跌，歡喜不已，6月底要提領投資獲利。

黃欣妍佯稱為避免主管機關懷疑洗錢，必須交付80萬元歸還配資，黃不疑有他，相約在住處面交，周男在收款人簽章欄簽假名，拿到錢依照詐團指示到附近不詳地點，把80萬元放在汽車輪胎上離開讓收水手拿走，完成製造金流斷點。

彰化地院認為，周男早先懷疑所謂外務工作恐涉違法而未應募，審酌他明知詐團橫行竟加入，與詐團其他成員分工合作共同詐取他人財物，取款當下冒用他人名義和身分詐騙被害人，提示偽造工作證及簽署不實收據，參與情節非輕，再斟酌周男有兩次酒駕的公共危險前科，素行非甚佳，雖坦承犯行，惟仍未賠償被害人的犯後態度，兼衡他的家庭生活及經濟狀況等一切情狀，判處徒刑1年6月。

彰化地方法院判處失業後加入詐團當車手的周男犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處失業後加入詐團當車手的周男犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。記者簡慧珍／攝影

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