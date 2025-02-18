失業保全員加入詐團當車手 鋌而走險換來1年6月徒刑

彰化縣周姓男子去年6月失業，加入詐團當車手，7月收款80萬元，遭警查獲和詢問後移送偵辦。彰化地方法院審酌周男非主謀，未查獲洗錢財物，已無從於本案阻斷金流，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處1年6月有期徒刑。可上訴。

判決書表示，周男（56歲）去5月在臉書看到兼職工作，十分心動，聯繫暱稱「Li Dear」、「碩碩」，得知這個工作到處向陌生人收取款項不明的現金，就懷疑工作涉及違法，因而質問是什麼款項需要專人去收，還想知道工作是否合法，表示「若合法最好，不合法也能斟酌」等語，後來就沒聯繫，未料6月周男遭保全公司辭退，即再度聯繫「Li Dear」加入詐團，約定每筆款項周男取收2千元報酬。

詐團在臉書設立「阿格力理財投資」社群，鹿港鎮黃姓男子點擊，一名佯稱「助理-李曉楠」要求黃與「富國-黃欣妍」互加好友，並黃下載「富國外資帳戶APP」，2024年5月至6黃依指示匯款到指定帳戶投資，每天看假APP只漲不跌，歡喜不已，6月底要提領投資獲利。

黃欣妍佯稱為避免主管機關懷疑洗錢，必須交付80萬元歸還配資，黃不疑有他，相約在住處面交，周男在收款人簽章欄簽假名，拿到錢依照詐團指示到附近不詳地點，把80萬元放在汽車輪胎上離開讓收水手拿走，完成製造金流斷點。