4度挑糖廠下手…竊賊捐款贖罪 法官判1年徒刑

台南顏姓男子獲知糖廠很多金屬構件，2023年12月和2024年3月到彰化溪湖糖廠偷竊紅銅管、銅線，悉數變賣，被警循線逮捕移送偵辦。彰化地方法院審結，依犯兩個攜帶兇器竊盜罪，合併應執行有期徒刑1年。可上訴。

判決書指出，顏男（45歲）2023年12月、2024年3月的夜晚，分別駕駛小貨車、轎車到溪湖糖廠，解開糖廠側門繩子進入後，攀爬進廠結晶罐內，戴頭燈和手套使用切割機、電動螺絲起子切割結晶罐的紅銅管50支（重350公斤）、電纜銅線60公斤，分批搬到自己車上，載到資源回收場變賣得款3萬7800元。