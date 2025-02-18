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4度挑糖廠下手…竊賊捐款贖罪 法官判1年徒刑
台南顏姓男子獲知糖廠很多金屬構件，2023年12月和2024年3月到彰化溪湖糖廠偷竊紅銅管、銅線，悉數變賣，被警循線逮捕移送偵辦。彰化地方法院審結，依犯兩個攜帶兇器竊盜罪，合併應執行有期徒刑1年。可上訴。
判決書指出，顏男（45歲）2023年12月、2024年3月的夜晚，分別駕駛小貨車、轎車到溪湖糖廠，解開糖廠側門繩子進入後，攀爬進廠結晶罐內，戴頭燈和手套使用切割機、電動螺絲起子切割結晶罐的紅銅管50支（重350公斤）、電纜銅線60公斤，分批搬到自己車上，載到資源回收場變賣得款3萬7800元。
彰化地院審酌，顏男恣意攜帶兇器竊取他人財物，顯見法治觀念偏差，且竊盜財物價值非低，自應嚴予懲罰，惟考量坦承犯行，把變賣竊得財物款項供彰化地院抵押，另在審理期間捐款家扶金會10萬元，儘管2024年5、6月以相同手法到嘉義蒜頭糖廠偷紅銅管、電纜線，被嘉義地檢署提起公訴，但彰化地方兼衡顏男目前租地種玉米，要撫養父母、配偶、兩名就讀子女及剛出生幼兒，家計沈重，應執行刑期為1年。
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