不滿車被拖吊！新竹男撞警還辱罵「當人家的狗」遭判刑

新竹陳姓男子在去年4月，見到新竹市警察朱姓員警和楊姓拖吊車司機正在執行拖吊業務，陳男以身體衝撞朱警，導致朱跌倒、手指挫傷，陳男更辱罵「為了那一點錢是怎樣，可憐欸，當人家的狗」，遭依妨害公務執行罪，處2個月，可易科罰金，緩刑2年。

法官調查，陳男在去年4月18日9點22分，看到新竹市警察局交通隊朱姓員警、拖吊車司正在對違規車輛執行拖吊業務，陳男竟以身體衝撞朱員，致朱員重心不穩而跌倒在地，導致右側第五指鈍挫傷傷害，妨害朱員執行公務。

不僅如此，陳男又對朱姓員警辱罵稱：「為了那一點錢是怎樣，錢拿來現在給他啦，可憐欸，當人家的狗」等語，當場侮辱依法執行職務的朱員。

法官審酌，陳男以上開方式對依法執行公務的警員，侮辱、妨害其執行勤務，公然挑戰公權力，藐視國家法秩序之規範，對於公務員依法執行職務的威信、尊嚴造成相當程度的負面影響，所為應予譴責。