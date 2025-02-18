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泰豐輪胎裁員爆內線交易 代理公會理事長移送北檢

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

調查局台北市調查處獲報，指股票上市的輪胎製造大廠泰豐輪胎，2023年間因觀音廠將關閉，時任代理公會理事長吳聲華等人獲悉重大訊息後，憂心重訊公告股票將下跌，事前出脫持股避損，涉及內線交易；市調處機動佔今天搜索約談吳聲華與黃姓技術經理共5人到案，吳聲華稍早移送台北地檢署複訊，預料會有強制處分。

據了解，泰豐輪胎在2023年間，因美國客戶大砍訂單，公司先關閉中壢廠後，接著計畫再關掉觀音廠，公司內部因而通知工會有裁員計畫，時任代理公會理事長的吳聲華獲悉利空消息後，沒有先出脫手中持股，反而先去買股票，然後再出脫，原本想撈一筆，沒想到賠錢又吃上官司，因在重訓期間買賣股票，被控涉及違反證交法。

泰豐輪胎2023年2月10日發布重訊，表示受到美國反傾銷稅、原物料上漲以及疫情等多重打擊下，董事會決議通過暫停觀音廠生產，觀音廠佔公司營運約9成，影響重大。另外，中壢舊廠開發案擬採預售部分土地的方式籌措資金以重啟標售，以改善財務結構並充實營運資金。

泰豐輪胎代理公會理事長吳聲華（右1）涉內線交易遭檢調約談。記者蕭雅娟／攝影
泰豐輪胎代理公會理事長吳聲華（右1）涉內線交易遭檢調約談。記者蕭雅娟／攝影

內線交易 泰豐輪胎

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