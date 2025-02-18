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泰豐輪胎觀音廠停產 員工「放空賠了」涉內線交易遭搜索
泰豐輪胎（2102）在2023年間因美國反傾銷稅等利空衝擊，宣告觀音廠停產，檢調查出員工及外部人3人在重訊公開前涉嫌賣現股、借券放空，擬制性獲利約負數萬元。台北地檢署今指揮調查局搜索泰豐公司，及時任泰豐的吳姓工會代理理事長、黃姓材料部技術經理等3名被告住所，全案依證券交易法內線交易罪偵辦中。
台北地檢署今指揮調查局北市調查處機動站偵辦泰豐內線交易案，黃姓材料部技術經理、吳姓工會代理理事長及一名黃姓外部人，涉嫌2023年２月10日下午3點56分重訊前後，涉以賣現股、借券放空等手法操作買賣泰豐股票，由於放空操作難度偏高，檢調初步估算3人擬制性虧損數萬元。
泰豐當日重訓指出，「董事會決議本公司觀音廠進行產能調節，擬暫時全面停止生產」，自2021年起受美國商務部(DOC)開始對台灣多國乘用及輕卡車胎課徵高額的反傾銷關稅(泰豐84.75%)，嚴重衝擊銷售佔比(8成以上)最大的美國市場，中壢廠停產後，營收驟降約8成以上。
由於美國反傾銷高關稅政策至今仍持續中，公司現階段對美國出口頓失去競爭力，受此影響營運發生困難，財務持續虧損狀況嚴峻。
決策過程指出，為避免虧損擴大並追求公司永續經營，顧及股東最大利益，公司不得不暫時停止觀音廠生產，重新檢討供應鏈定位與海內外銷售佈局。
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