淡水捷運站拍陸軍營區男子遭法辦 士檢點出軍方烏龍不起訴
杜姓男子去年在北捷淡水站外持相機拍攝陸軍營區，營區少校發現報警處理，杜男遭依違反要塞堡壘地帶法罪嫌送辦，但檢方清查確認「淡水營區」非要塞堡壘管制區，偵結不起訴處分。
檢方指出，杜男2024年6月4日上午10時許在台北捷運淡水站外，持單眼相機朝陸軍關渡地區指揮部聯合兵種第一營區拍攝。
營區林姓少校輔導長發現後，認定營區是國防部依要塞堡壘地帶法公告的要塞管制區，非經國防部特別命令不得攝影，遂報警處理，警方詢後依違反要塞堡壘地帶法「非受國防部特別命令而於要塞堡壘地帶攝影」罪嫌將杜男送辦。
杜男供稱，其攝影處是公開場所，為劃設管制區，他上網查詢，也查出該處並非要塞堡壘地帶法公告的區域。
士林地檢署檢察官清查，國防上所必須控制、確保的戰術要點、軍港、軍機場，稱為要塞堡壘；要塞堡壘及其周圍必要區域（含水域），稱為要塞堡壘地帶。
要塞堡壘地帶法明定，適用要塞堡壘地帶法的「要塞」、「堡壘」，則由國防部命令定之。
檢方函詢陸軍關渡地區指揮部，北捷淡水站後方是否為要塞堡壘地帶法核定並公告的管制區域，指揮部回覆該處為「淡水營區」，不屬於要塞堡壘管制區，則杜男的拍攝行為與要塞堡壘地帶法無涉。
檢方認定，杜男犯罪嫌疑不足，偵結不起訴處分。
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