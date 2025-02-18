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8點檔男星捲泰國投資吸金案改判4年6月 北聯幫主仍處13年4月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台東縣台東市前市長陳建閣開設「瑞傑」國際地產公司，被控以詐術遊說投資客投資泰國不動產、吸金逾6億元，台北地院依銀行法非法經營銀行業務等罪判決陳10年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今改判陳5年徒刑。

本案被告共12人，其中北聯幫幫主王際平一審被判13年4月刑、藝人陳伯偉（成潤）被判5五年刑、「砰砰阿峰」吳勇峰遭判2年，緩刑5年，法人傑瑞國際公司判罰2億5千萬元，犯罪所得6億多元沒收。二審今撤銷陳伯偉、吳勇峰部分，分別改判4年6月、免刑。

檢方指控，王際平延攬陳建閣擔任瑞傑登記負責人，再招募音樂人吳勇峰等擔任投資說明會講師，由吳培訓成潤、多名外型標致女子擔任講師，或以架設網站、辦說明會宣講瑞傑海外建案獲利可期。

2016年起，瑞傑團隊聲稱在泰國投資興建「瑞傑花園」，表示該建案位於泰國政府經濟戰略計畫區內，鎖定中、高階外派人才租屋需求，投報率是台灣的200%，不少投資人受騙上當。王際平等人誆稱泰國「春武里府」不動產前景看好，瑞傑擬購入土地興建酒店公寓，如果投資人挹注資金，保證前2年每年可獲得投資總額8%到12%不等報酬，且公司保證加價買回。

但「瑞傑花園」建案興建不久便喊停，投資人血本無歸，向檢調檢舉，被害人超過2百人。

高院審理後認為，王際平及傑瑞公司部分，原判決認事、用法、量刑均無違誤或不當，因此駁回上訴；吳勇峰因自首，且繳交全部犯罪所得，因此依銀行法第125條之4第1項規定，免除其刑。

藝人成潤捲入吸金詐騙案，檢方指控他犯銀行法非法經營銀行業務罪，一審遭處5年徒刑，台灣高等法院今改判他4年6月刑。圖／聯合報系資料照
藝人成潤捲入吸金詐騙案，檢方指控他犯銀行法非法經營銀行業務罪，一審遭處5年徒刑，台灣高等法院今改判他4年6月刑。圖／聯合報系資料照

台東 投資人 泰國

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