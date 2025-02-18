台中市警局為遏阻警職人員不當利益輸送，近日辦理「公職人員財產申報實質審查公開抽籤作業」，針對需財產申報的979名警職人員中，以隨機抽選方式，抽出10％實質審查，再從中以2％抽出二人比對前後年度財產申報資料，以強化監督。

台中市警局長李文章在12日周報時，辦理「113年度公職人員財產申報實質審查公開抽籤作業」，在各單位主管及政風人員見證下，以電腦隨機亂數取樣方式完成抽籤，過程公開透明。

經統計，去年度財產申報義務人979人，先依法務部規定10％之比例抽出98人進行實質審查，復依前揭實質審查人員2%比例，抽出2人辦理前後年度財產申報資料比對，以強化監督機制。

市警局表示，法務部從前年9月16日起，擴大授權服務範圍至每年度提供8次授權查調服務，近年台中市警察局，積極推動財產申報授權機制，去年度定期申報義務人辦理授權者高達99.8%，授權查調比例明顯提升。

透過授權查調機制，申報人可有效減少自行查詢財產資料的負擔、提升申報資料的正確性，並確保申報內容符合規定。