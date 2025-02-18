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晟德大藥廠前董事長遭訴內線交易 律師聲明：令人遺憾

中央社／ 台北18日電

晟德大藥廠前董事長林榮錦等人涉嫌於外商收購案及出售股票案前，提早進場買入自家公司股票並獲利，遭北檢起訴。林榮錦律師今天說，絕無內線交易，令人遺憾，日後會還原真相。

林榮錦律師葉建廷、王俊翔今天發出聲明指出，林榮錦在檢察官所指期間，從未買進任何一張晟德公司股票，絕無任何內線交易。

聲明指出，檢方將林榮錦家人買入股票的行為一概都認為與林榮錦有關，顯然並未釐清事實真相，也完全沒有斟酌林榮錦所提出證據，都在在足以顯示家人的正當投資與其並無任何不法關聯，檢方遽將林榮錦起訴，實在令人遺憾。

聲明表示，林榮錦日後會在法院審理時還原事實真相，讓證據說話，讓法院看到原本就該有的清白；絕不會因為這個事件澆熄他對生技產業的熱情，也不會阻礙他在生技產業的努力耕耘。

本案起於，台北地檢署起訴指出，民國108年6月6日，晟德公司發布重大訊息公告，指英屬開曼群島GL公司的子公司將收購晟德子公司豐華公司的計畫，重訊發布後，晟德公司股票交易的量、價均獲大幅拉抬。

起訴表示，林榮錦姊夫張姓男子涉嫌於收購案重訊發布前買賣晟德股票，虧損新台幣58萬餘元；晟德公司蔡姓研發女處長涉嫌買入晟德股票，擬制性獲利42萬餘元；時任晟德公司林姓女副理與其丈夫葉姓男子擬制性獲利8萬餘元。

起訴另指出，110年10月27日，晟德公司發布重大訊息公告，指晟德子公司玉晟生技將出售持有的澳優乳業股票給內蒙古伊利集團子公司，重訊發布後，晟德公司股票交易的量、價明顯增加。林榮錦與妻子歐姓女子、兒子涉嫌提前買入晟德公司股票，林、歐擬制性獲利251萬餘元，兒子實際獲利50萬多元。

北檢今天偵查終結，認定林榮錦等人涉犯證券交易法的內線交易罪，事證明確，依法提起公訴。

內線交易 生技 證據

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