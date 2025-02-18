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瑪莎拉蒂惡少兩共犯…二審依傷害輕判 更一審今改判重

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣食品業小開張敦量，2021年駕駛瑪莎拉蒂轎車，跟宋姓男大生車禍，張夥李韋霖、陳勁豪涉打宋致重傷，張判9年已入監，李、陳改依傷害論處，刑度從4年8月降為3年，最高法院去年初發回，認為二審認定二人未構成傷害致重傷害，稍嫌速斷，發回更一審，今撤銷改判3年10月。

最高法院在去年初發回台中高分院更一審，最高院指出，二審撤銷一審認定李韋霖、陳勁豪涉犯傷害致重傷害的認定，改以傷害罪論處，刑度從4年8月降為3年，不過二審未釐清，李等二人是否對於宋生受重傷害之結果，客觀上有無預見的可能性，僅以二人沒有參與宋生倒地後的第二次犯行，即無須對張頓量提升犯意後的行為共同負責。

最高院也指出，二審認為，無從認定李等二人在宋生第二次倒地前的傷勢，已構成宋生重傷害的結果，即認定二人涉犯傷害罪，自嫌速斷，有理由不備、有調查證據而未予調查的違法，因此發回台中高分院更一審。

宋姓男大生在2021年開車行經台中市西屯區時，因切換車道與張敦量的瑪莎拉蒂發生車禍，張敦量與同車友人李韋霖、陳勁豪涉毆打宋致住進加護病房。

一審在2023年3月初審結，認定張犯殺人未遂等罪，判刑9年，另依傷害致重傷等罪各判李、陳4年8月徒刑，二審在同年9月審結，仍判張9年徒刑，但李、陳改依傷害罪，判刑3年，張放棄上訴最高法院，入監服刑。

另外李韋霖、陳勁豪部分，二審認為宋生在案發時有2次倒地，李、陳對宋生傷害時，為第2次倒地之前，根據檢方起訴資料，無法證明宋生重傷害的傷勢，是在第二次倒地以前所造成，與一審認定二人涉犯重傷害不同，所以撤銷一審重傷害認定，改認定涉犯傷害罪，判刑2年6月。

二人另對宋生車內的4名友人犯強制罪，判刑8月，應執行為3年。李、陳部分去年由最高法院發回台中高分院更一審。

瑪莎拉蒂案共犯李韋霖（左）在案件審理期間，與律師出庭。圖／本報資料照
瑪莎拉蒂案共犯李韋霖（左）在案件審理期間，與律師出庭。圖／本報資料照
瑪莎拉蒂案共犯陳勁豪（右）在案件審理期間，與母親（左）一同出庭。圖／本報資料照
瑪莎拉蒂案共犯陳勁豪（右）在案件審理期間，與母親（左）一同出庭。圖／本報資料照

傷害罪 最高法院 瑪莎拉蒂

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