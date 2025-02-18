離譜高雄爸！為找新媽媽 竟騙女兒提款卡要送女網友

高雄市岡山區一名58歲王姓男子，因為中年與妻子離婚，但又不甘寂寞，今年初開始利用交友軟體認識女性，甚至與其中幾人以「老公老婆」相稱，沒想到王男「煞」到其中一名女網友，竟異想天開騙女兒金融卡，正準備用超商店到店寄送給對方博取歡心，連店員都看不下去急忙報警。

據了解，這名王姓男子14日晚上9時許，突然到岡山區前鋒路上的超商要寄店到店包裹，店員出於習慣詢問內容物，王男不假思索回答「提款卡」，讓店員當場警覺有異，因超商包裹禁止寄運信用卡、提款卡等物品，且王男無法交代用途，店員懷疑他可能遭詐騙，立刻報警。

岡山警分局前峰派出所警員廖慶文及張庭郡到場後，詢問王男到底寄送金融卡有何用途，王男卻支支吾吾回答不出，僅回答員警是「未婚妻」要他這麼做，但當員警詢問金融卡是否他本人持有，王男才坦承是女兒的金融卡。

王男因為名下的所有金融卡都早已被警示不能使用，且沒有存款，為了找尋第二春覓得佳人芳心，竟然在交友軟體上認識女網友，經不住女網友「司奶」，便打算把金融卡寄給對方當作2月14日的情人節禮物，還騙女兒說要買東西，把女兒存有20多萬元的金融卡騙來後打算寄出送對方。

不過員警詢問王男有沒有見過女網友本人，王男堅稱「有看過」，後來才發現只是看過網路照片便信以為真，員警一看Line對話紀錄，當場戳破王男美好的幻想，直呼這就是詐騙。事後警方通知王男的家屬前來，叮囑家屬王男遭愛情詐騙沖昏頭，千萬不能再讓王男接觸詐騙分子，也不要將貴重財物交給王男。