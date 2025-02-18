農會剛改選…後壁農會理事長涉賄選遭搜索 10萬元交保

台南市32家基層農會改選，先前傳出後壁、楠西、北門、歸仁、台南地區等5家農會選情激烈，檢警嚴陣以待；檢方今表示，後壁區農會現任理事長蕭麗姿涉嫌以不法手段影響選舉，違反個資法及農會法投票行賄等，昨天前往住處搜索，檢察官訊後依10萬元交保。

台南市32家基層農會本月15日改選，投票率平均達46％，選出473位農事小組長及1320位會員代表；台南市農業局指出，本次選舉有競爭的農會包括後壁區農會、楠西區農會、北門區農會、台南地區農會及歸仁區農會，後壁區農會投票率達77％。

台南地檢署指出，近日接獲後壁區農會代表選舉疑涉不法情資，指派檢察官鄭聆苓指揮法務部調查局台南市調查處、台南市警白河分局等專案小組人員蒐證，昨天持法院核發搜索票，前往後壁區農會現任理事長蕭麗姿住處執行搜索，查扣蕭女使用的行動電話等證物。

檢察官訊問蕭女後，認為她涉犯違反個資法第20條第1項及同法第41條、農會法第 47條之1第1項第2款投票行賄等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無聲請羈押必要，諭知10萬元交保，其餘5名證人為農會會員，訊後均請回。

據了解，各農會將陸續於2月24日至2月27日召開會員代表大會，進行理事、監事及上級農會代表的選舉；隨後將於3月4日至3月10日召開理事會，選出理事長並聘任總幹事，同期監事會也將選出常務監事。