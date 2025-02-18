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農會剛改選…後壁農會理事長涉賄選遭搜索 10萬元交保

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市32家基層農會改選，先前傳出後壁、楠西、北門、歸仁、台南地區等5家農會選情激烈，檢警嚴陣以待；檢方今表示，後壁區農會現任理事長蕭麗姿涉嫌以不法手段影響選舉，違反個資法及農會法投票行賄等，昨天前往住處搜索，檢察官訊後依10萬元交保。

台南市32家基層農會本月15日改選，投票率平均達46％，選出473位農事小組長及1320位會員代表；台南市農業局指出，本次選舉有競爭的農會包括後壁區農會、楠西區農會、北門區農會、台南地區農會及歸仁區農會，後壁區農會投票率達77％。

台南地檢署指出，近日接獲後壁區農會代表選舉疑涉不法情資，指派檢察官鄭聆苓指揮法務部調查局台南市調查處、台南市警白河分局等專案小組人員蒐證，昨天持法院核發搜索票，前往後壁區農會現任理事長蕭麗姿住處執行搜索，查扣蕭女使用的行動電話等證物。

檢察官訊問蕭女後，認為她涉犯違反個資法第20條第1項及同法第41條、農會法第 47條之1第1項第2款投票行賄等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無聲請羈押必要，諭知10萬元交保，其餘5名證人為農會會員，訊後均請回。

據了解，各農會將陸續於2月24日至2月27日召開會員代表大會，進行理事、監事及上級農會代表的選舉；隨後將於3月4日至3月10日召開理事會，選出理事長並聘任總幹事，同期監事會也將選出常務監事。

蕭女這次順利選上代表，即使涉案，並不影響其後續選舉資格；檢方表示農會選舉事關在地農民權益，將持續追查相關不法情事，依法嚴辦任何賄選行為，防止非法勢力介入，確保選舉結果公正公平。本案也是此次農會改選，台南市首件涉賄案件。

台南地檢署以後壁區農會現任理事長蕭麗姿涉嫌以不法手段影響選舉，違反個資法及農會法投票行賄等，昨天前往住處發動搜索，檢察官訊後依10萬元交保。本報資料照片
台南地檢署以後壁區農會現任理事長蕭麗姿涉嫌以不法手段影響選舉，違反個資法及農會法投票行賄等，昨天前往住處發動搜索，檢察官訊後依10萬元交保。本報資料照片
台南基層農會改選部分選區激烈，本月15日民眾觀看開票情形。圖／台南市農業局提供
台南基層農會改選部分選區激烈，本月15日民眾觀看開票情形。圖／台南市農業局提供

台南 投票率 賄選

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