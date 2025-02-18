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風災貼鱷魚出沒社區不實訊息 嘉義男坦承獲緩刑

中央社／ 嘉義市18日電

去年7月凱米颱風來襲，嘉義縣許姓男子在個人臉書散布鱷魚出沒社區假訊息，許男坦承犯行，嘉義地院依法判拘役30天，可易科罰金、緩刑2年，向公庫支付2萬元。

嘉義地檢署起訴書指出，55歲許男於去年7月24日強烈颱風凱米侵襲台灣，在住家以智慧型手機上網並下載1隻鱷魚出沒不明社區照片，隨即登入個人臉書（Facebook），發文「剛要出門巡視一塊農地，結果在村子路口遇到這個傢伙，被嚇了一跳」並發布下載的鱷魚圖片。

嘉義地院審酌，許姓男子明知強烈颱風侵襲，可能對當地引發一定的自然災害，致使當地居民受到生命財產損失及威脅，因而公眾對於颱風侵襲均謹慎面對及戒備而不敢輕忽，許男仍散布鱷魚入侵村子路口等圖像有關災害的不實訊息，恐造成居民人心惶惶。

法官指出，倘若消防員或警察因而大舉出動，到場獵捕鱷魚卻撲空，其所造成社會資源的耗費亦屬對於社會大眾重大損害，所為誠屬不該。

法院考量許姓男子沒有前科且在審理中坦承犯行，相信許男經此次審理已有警惕，應無再犯之虞，依違反災害防救法，判許男拘役30天，可易科罰金，緩刑2年，同時向公庫支付新台幣2萬元。

凱米颱風 嘉義 鱷魚

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