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竹縣工程行欠百萬營業稅 土地遭查封後立即補繳

中央社／ 新竹市18日電

行政執行署新竹分署表示，新竹縣1間工程行逾期未繳營業稅149萬元等，遭查封不動產及扣押工程款後才乖乖繳稅，呼籲民眾於期限內繳稅、勞健保費及罰款等，以免財產遭查封。

法務部行政執行署新竹分署今天發布新聞稿表示，該工程行逾期未繳納113年10月營業稅新台幣149萬餘元，加徵10%滯納金仍不繳納，另有滯欠健保費，經北區國稅局及健保署移送行政執行。

行政執行署新竹分署指出，經查該義務人過去1年間銷售額達7000萬餘元，並承攬多筆公共工程，名下還有多筆建築用地及多部車輛，立即發動執行程序。

新竹分署表示，義務人得知名下不動產遭查封、工程款債權被扣押後，立即主動聯繫並繳清營業稅及健保費169萬餘元，請求撤銷查封及扣押。

新竹分署呼籲，民眾接到稅捐、罰鍰或勞健保繳款書後，務必於期限內繳清，如逾期未繳，便會移送行政執行，存款、股票、薪水、動產、工程款甚至不動產等都有可能遭到扣押、查封，得不償失。

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