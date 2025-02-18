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跪來台積電…「韓八」卻倒了 地主追討欠款623萬及遷出前租金

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

韓八燒肉鍋物店。聯合報系資料照
韓八燒肉鍋物店。聯合報系資料照
高雄博愛三路精華區的知名吃到飽餐廳「韓八」，2021年以每月80萬元承租後風光開幕，開幕3年因虧損上億，去年2月宣告停業。屋主向韓八提告要求恢復原狀，並索討623萬元欠款，且遷出前每月應續繳租金、違約金共270萬元，法院審理後，判地主勝訴，除恢復原狀、給付623萬元外，恢復前每月還要給付80萬元租金及每日1400元違約金。

韓八當時開幕後話題不斷，老闆陳俊雄曾在高雄市區懸掛「跪求台積電投資高雄」巨型看板引發熱議，但台積電如期在高雄設廠，韓八卻不敵疫情及虧損，於去年2月突宣布歇業，建築物未拆除碰到颱風毀損，廢墟便成高雄市精華路段特殊「風景」。

韓八每月租金高達80萬元，租約從2020年9月29日簽至2030年12月31日，且自明年元旦起，租金還將調漲至100萬元。

但韓八自歇業以後，去年租金都未繳付，屋主不滿韓八違約，認為租約應自積欠2個月租金後就終止，提告要求韓八恢復現址原狀，並繳清欠下的623萬元租金，且自恢復原狀、遷出前，每月都要給付120萬元租金及每天5萬元違約金。

高雄地院審理時，韓八稱當時花7000多萬裝修並承租10年，後碰到疫情無法經營，股東也不願增資才歇業，原本有計畫找人盤讓，地主也答應，且兩邊談和解時也提到韓八可現況交屋，地主不再請求租金跟其他費用，希望法院依法判決。

法官計算韓八歇業後自收到地主起訴書止，共積欠9個多月租金及水電費計781萬9355元，扣除180萬元押金，尚欠地主625萬餘元，因積欠數月租金，已達合約中終止租約的條件。

法官認為，雙方租約既然終止，韓八就屬無權占用，應將承租土地回復原狀，並遷出公司登記地址，綜合地主請求後，韓八應自前年10月29日起至恢復原狀為止，每月給付地主80萬元租金。至於每日5萬元違約金，酌減後應以每日賠償1400元較為適當。

韓八韓日燒肉鍋物店一度因「最貴租金」聲名大噪，如今疑因不堪成本負擔決定無限歇業。圖／翻攝自「韓八韓日燒肉鍋物店」臉書
韓八韓日燒肉鍋物店一度因「最貴租金」聲名大噪，如今疑因不堪成本負擔決定無限歇業。圖／翻攝自「韓八韓日燒肉鍋物店」臉書

台積電 提告 疫情 老闆

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